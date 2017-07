¿Cómo nos afectará el nuevo canon digital?

El nuevo canon digital aprobado por el Consejo de Ministros recupera el modelo europeo de compensación a los autores por la copia privada de sus obras, ha despertado una alegría "moderada" en PSOE y Ciudadanos, y para las entidades de gestión, llega "con un año de retraso".

El decreto ley aprobado este lunes, según ha descrito el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, sustituye el actual modelo de compensación equitativa financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por un modelo basado "en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos".

Así, esta nueva norma sustituye a la anterior, que fue tumbada por el Tribunal Supremo el año pasado, y cargará el canon que se paga a los autores por las copias privadas que se hacen de sus obras en los móviles, CD y memorias.

¿Quién pagará el canon?

Este nuevo canon digital vuelve al sistema anterior a la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por el que el pago de la copia privada recaerá en los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción.

Sin embargo, la nueva medida introduce como novedad la posibilidad de reembolso para la personas físicas o jurídicas que justifiquen un uso "exclusivamente profesional" o para su "exportación o entrega intracomunitaria".

Para gestionar la facturación de la compensación, las entidades de gestión deberán constituir una persona jurídica que, además, será la responsable de gestionar las excepciones del pago y los reembolsos.

Respecto a la determinación de la cuantía, se tendrá en cuanta la intensidad del uso de equipos, la capacidad de almacenamiento o el impacto del límite legal de copia privada sobre la venta de ejemplares, entre otros.



¿Cuánto será gravado cada aparato?

Los teléfonos móviles con capacidad para reproducir videos y sonidos estarán gravados con 1,1 euros, mientras que la compensación de las memorias USB y discos duros será de 24 céntimos, según el Real Decreto Ley que regula el nuevo canon digital.

Este Real Decreto Ley establece también un gravamen de 3,15 euros para las tabletas, de 5,45 para reproductores de sonido o vídeo y de 6,45 para reproductores no integrados. No obstante, no se aplicará más de una cantidad a los ordenadores o tabletas.

Además, las impresoras estarán gravadas con entre los 4,5 y los 5,25 euros, mientras que las grabadoras de discos incluirán una compensación de entre 0,33 y 1,86 euros, y los discos compactos para la reproducción mixta de entre 8 y 28 céntimos.



¿Cuándo se aplicará la nueva medida?



En cuanto a la fecha de aplicación, el texto señala que el real decreto ley entrará en vigor el día 1 del mes siguiente a su publicación en el BOE. En este sentido, fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han señalado a Europa Press que previsiblemente estará vigente a partir del 1 de agosto, tras su convalidación en las Cortes, donde cuenta con el apoyo de PSOE y Ciudadanos

Aun así, el propio ministerio ha señalado en un comunicado que la implantación de este Real Decreto Ley fija será escalonada para facilitar la introducción del nuevo modelo. El primer año tras la entrada en vigor de esta norma se aplicará de manera provisional la compensación prevista en la Disposición Transitoria Segunda, que establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.

Transcurrido un año se regulará mediante Real Decreto tanto la relación de equipos, como las cuantías, para adaptarlas a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado.



¿Por qué se aprueba ahora el canon digital?



La aprobación de este nuevo sistema tiene lugar después de que el Tribunal Supremo declarara nulo el pasado mes de noviembre el Real Decreto que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El Ministerio recordó que en octubre de 2010, la sentencia Padawan invalidaba el sistema de compensación o 'canon digital' implantado en 2006, motivo por el que el Gobierno aprobó en diciembre de 2011 un Real Decreto Ley que regulaba la compensación equitativa por copia privada con cargo a los PGE. En junio de 2016, el alto tribunal europeo declaró ilegal este sistema.

Méndez de Vigo señaló que esta nueva norma se justifica por la anulación del Supremo, "consecuencia de una cuestión prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", que ha hecho necesario regular un nuevo sistema de compensación equitativa por copia privada.