Eran jóvenes, con un futuro envidiable. Nadie sospechó jamás que lo peor de la vida estaba afilando sus garras para usarlas en el momento oportuno. El padre de familia ya era arquitecto, “jipi” y divertido. Su ilusión era el trabajo, sus dos hijos y cuidar a sus animales. Ir a la casa, una especie de finca en la que se habían hueco a las gallinas, bayfos y un burro a los que no le faltaba más que hablar. El matrimonio parecían dos locos y no, era felices viviendo en el caos ordenado. Un chico se ocupaba de que no hubieran “huellas” de animales en la casa, patios, en fin, en todos los lugares en los que se metían sorteando sillas, mesas. Era una pareja sorprendente.

Un brillante arquitecto como es el caso se podía permitir el lujo de pagar para que le cuidaran lo que era su pasión, hijos, dos, mujer, casa de campo y sus adorados animales. Un día decidieron que para afianzar la educación de sus niños había que buscar una educadora que viniera a casa y les ayudara con los deberes. Una vida sobre ruedas. Los niños conocieron entonces a una joven maestra que le recomendaron. En un par de meses se integró en la familia y los chiquillos la adoraban. Un día torcido la chica los llevó a jugar al fútbol, uno de los niños cruzó la calle en busca de un balón y allí dejó su vida y sus padres la suya. Preocupados por la incapacidad del hombre para vivir con dolor llamaron a la joven profesora con la que había hecho buenas migas y le pidieron que no se fuera nunca de la familia. Desolado pensaba en su mujer y en el hijo. La joven profesora está hoy en los 55 años y ha dedicado su vida a ellos. Jamás ha pedido nada, esa es su casa y su familia.