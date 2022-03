La familia ha vivido casi toda la vida en un barrio modesto pero con futuro, suelo cotizados, a dos pasos de la arteria comercial más importante de la ciudad, Las Palmas de Gran Canaria. Cuando “El Corte” no habían llegado ellos, los hombres de la casa, ya trabajaban en la zona del Mercado Central. Tres hermanos decididos a sacar a la familia adelante y a ser posible aliviar el futuro a los que vendrían. Un techo, eso, dejarles un techo a cada uno que eso tranquiliza. Entonces no dudaron en adquirir un edificio en la calle Víctor Hugo, con los pisos suficientes para vivirlos o con el paso el tiempo, venderlos. Los años pasaron y los tres hermanos estaban orgullosos lo que no sabían es que la vida da mil vueltas. Allí, en esa casa, vivieron temporadas unos y otro, tíos y sobrinos. Todo bien hasta que dejaron la casa vacía. Maldita la hora. Un día todo se precipitó. Una de las sobrinas llegó una mañana decidida a entrar a su vivienda y no pudo entrar al edificio. Ni la llave entraba ni nadie atendía el telefonillo, nada… Ya imaginan las escenas. Día de denuncias, policía, abogados, y la familia y los vecinos que comenzaron a dar datos de los asaltantes. Denunciaron sin saber la identidad de ninguno. Lo que supieron en ese momento es que en la casa vivían desde hacía más de un año quince personas. Senegaleses y marroquíes pone un acta policial. Los dueños del edificio pudieron acceder porque un asaltante les dejó entrar. Ahí empezó un infierno que ha durado quince meses. Fotos familiares ropa, cristalería, todo lo que pueden imaginar, por el suelo. Modificaron habitaciones y edificaron cocinas y baños en varias plantas. Finalmente han sido desalojados. La casa está chapada y en venta. Han tenido que pagar un dineral en abogado.

Los hermanos que tanto trabajaron no vieron este final.