Veinte años de estrecha relación con una familia canaria no es poco para una niña cuyos padres y ella misma vivieron en Tinduf. Hoy, aquella niña tiene treinta años, otra vida y los mismos ojos grises que impactan.

Veinte años no es poca cosa, tiempo en los que el acogimiento de menores saharauis en casas canarias no era ni fácil ni entendido por una parte de una sociedad que lo veía como un modismo que pasaría. Lo cierto es que aquel movimiento de compromiso con la África cercana abrió una brecha de la que hay que “culpar” a muchos educadores, jóvenes maestros, que no eran conscientes del alcance que tendría su implicación. Aquí hago una mención a Carmelo Ramírez, cuya vida desde hace muchos años está vinculada a un movimiento que ha salvado tantas vidas de menores y madres, que encontraron en Canarias, y en Carmelo, una tabla donde agarrarse sospechando que tenía la llave maestra del compromiso. Los mayores no tuvieron nunca miedo de dejar a sus infantes compartiendo habitación y juegos con chiquillos saharauis. Somos de fiar y ellos, lo descubrieron pronto.

Adolfo y Bene fueron una de las primeras parejas que acogieron dos niños saharauis en casa, ellos y su familia. Año tras año, vivían con ilusión la llegada de Fátima y su hermano que pasaban los veranos en casa y a quienes, un grupo de anónimos, les pagaron los estudios. Recuerdo la alegría de la chiquilla cuando estrenó gafas: ¡no sabía ni ponérselas!

Hoy Fátima trabaja en un hospital canario y reside en Las Palmas, en un piso con más habitaciones de las necesarias para ella y su chico. Su papá canario está delicado de salud, así que desde hace un año la muchacha comparte piso con él y con uno de sus hermanos saharauis. Lo cuidan. El mejor regalo de los papis es escuchar a sus hijos hablando en el salón.

Lo que ocurre en cada casa.