Se conocieron cuando eran unos chiquillos. Entre ellos siempre hubo una sintonía que no pasaba desapercibida. Crecieron juntos y desde que pudieron, cuando ya uno de los dos tuvo un trabajo, hicieron realidad un sueño. Alquilaron un local mínimo, pusieron un mostrador de aquella manera y comenzaron a vender discos de segunda mano. No CD, sino discos. Fueron tan felices que no repararon ni en gastos ni en pérdidas. Más adelante iniciaron la venta por correo y entonces la familia aconsejó cerrar ese disparate. Y eso hicieron. Cada cual siguió su camino y se distanciaron convencidos de que ese distanciamiento dañaría la amistad y el cariño que les unía. Llegaron a un acuerdo: por Navidad, estuvieran donde estuvieran, compartirían algún día. Cumplieron el pacto durante años. No siempre se citaban en Canarias pero hacían lo posible. Luis y Abel descubrieron esos días que uno era complemento del otro. Alguna vez el encuentro pactado se complicó. Sin más. Luis, el más joven, ya había sido papá, una niña que creció con dos padres. La familia de Abel era conservadora tirando a fanática de manera que hablar con ella de emociones era perder el tiempo y propiciar una discusión. Tiempo al tiempo. Ellos habían hablado de lo que sentían uno por el otro pero esa sinceridad quedaba para ellos. Lo tenían complicado pero como la vida tiene mil vericuetos hasta llegar a la meta, un día Abel comenzó a tener problemas de salud. Precisaba cuidados especiales así que tomaron la decisión de poner las cartas boca arriba y sin dar explicaciones trasladaron sus vidas a Las Palmas de Gran Canaria. A han vivido su historia. Abel es uno de esos hombres que a diario recorre la arena mojada de Las Canteras. Es tenaz, voluntarioso. Sabe que esa su mejor medicina, eso y Luis que se acerca a la Avenida y lo lleva a casa.