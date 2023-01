Durante toda la vida, especialmente en los barrios pequeños de las ciudades donde habitan tantas vidas, se camina deprisa cada cuál en sus quehaceres. Vecinos que a diario saludan con la mirada; negocios, hombres y mujeres que ya forman parte de su paisaje. Son más que vecinos. Cuando de pronto alguien anuncia el cierre de un negocio histórico, en la zona produce cierta tristeza. Hace alrededor de un mes que el barrio de Arenales se prepara para despedir a Asum Benítez, que cuelga el secador y los cepillos poniendo así fin a 50 años de peluquera. Asum ya está recogiendo y organizando mentalmente su nueva vida. Lleva medio siglo defendiendo su salón; «la peluquería se ha convertido en un referente del barrio», se emociona Asum, que pide a sus clientas que eviten hablar de su decisión para que Asum no saque el pañuelo…

En marzo de 2003 la entrevistamos en este mismo periódico dentro de la serie titulada Veinte años no es nada. No; qué va. Ella entonces ya llevaba 30. Explica ahora que llegar hasta aquí después de 50 años ha sido complicado pero poco a poco Asum se hizo con una clientela fiel que le dio la mano hasta el final. «Así ha sido, yo llevo medio siglo en esta casa y también ellas han estado a mi lado».

Y ahora, ¿qué piensa hacer? Lo tiene claro: paseos por la playa que tiene a dos minutos de su casa y no estar pendiente de otra cosa que no sea ella y su familia. El descanso de la guerrera. El placer de un paseo por la arena, un café, una charla con amigas y vivir la vida. Punto y final. Ella no sabe si ha sido la peluquera más veterana de Canarias en activo. Los de su quinta, sin embargo, dicen que sí.