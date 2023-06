Nunca pensó que acabaría protagonizando el suceso que terminó con la vida de quien no se sabe si era su jefe o su maltratador; pero lo cierto es que el guineano que arribó a Canarias hace más de quince años comenzó ya entonces a vivir su particular infierno. Desde que llegó a las Islas dos décadas antes había tocado en varias puertas buscando amparo y comida. Pocas se abrieron. Su familia en África contaba los días para recibir el sueldo del migrante porque era el sustento de todos. No sabían que la situación en la que su familiar vivía era similar a la de un perro apaleado: Escasa comida, agua racionada y prohibición de ocupar la sombra de la finca para protegerse del sol. El empleado cuidó durante años aquellas tierras en las que vivía, un lugar al cual no entraba casi nadie: los dueños, algún familiar, amigos de fiar y poco más. En las fiestas celebradas allí los fines de semana era habitual toparse con personajes de la noche de Gran Canaria y sus peligros.

El acuerdo al que habían llegado ambos era que el trabajador cobraría periódicamente 500 euros pero su jefe era tan mal tipo como mal pagador. El obrero le reclamaba al propietario de la finca, que llegó a manos de Antonio por una herencia, lo que le debía. Él quería venderla y el dueño quedársela. Antonio cumplía con sus tareas pero seguía mendigando al propietario agua y comida. El jefe, como tantas otras veces, siguió burlándose del guineano. Días después llegan a la finca el dueño y su mujer; ella se quedó atrás mientras empleado y empleador se encaran, de nuevo, a cuenta del sustento. Desprecio y rabia. El propietario traía un puro entre los labios pero el cigarro no tiraba. Le pide un mechero a su trabajador ocasionando otro encontronazo entre ambos a raíz de aquel habano que, finalmente y con una garrafa de líquido inflamable de por medio, provocó la muerte del presunto explotador.