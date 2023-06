Siempre hemos conocido a quienes se toman la política como el pito del sereno. Hablo de esos hombres y mujeres que debutan en el ‘sector político’ con aspiraciones a vivir de ella y que le tienen poco respeto al asunto, igualitos que a los que le han salido y se les han caído los dientes en su papel de ‘salva patrias’.

Si ponemos a trabajar nuestros ojos observadores en lo que muchos llamamos “los nuevos del lugar”, nos daremos de bruces con quienes han debutado en política sin saber siquiera la ideología de su partido, mucho menos sus siglas y lo de nombrar correctamente a un par de compañeros de lista, ya ni te digo.

Resulta ridículo escuchar a los debutantes, amigos o conocidos, lo que argumentan al entrar en política. “El partido me invitó, dice que soy conocido, que tengo seguidores y ha valorado eso antes que mi inexperiencia política”. Quede claro que esa gente- los debutantes- no tienen ni vocación ni discurso ni experiencia, sólo han imitado al jefe y ahí están. Conozco a mujeres que se han metido la dignidad en la oreja, han buscado a quien en su partido “vio” sus dotes ocultas y de ahí, a los carteles. Tienen el mismo derecho que los que sólo teniendo experiencia y una caradura importante ya son políticos. Y termino, que no quiero alargar una realidad más de lo que merecen. Mis amigos han tenido la valentía de hacer lo que han visto hacer a otros pero con distinta suerte. Ni han engañado ni engañan a nadie.