Siempre fue un adolescente maltratado por la vida. En casa lo conocimos con 15 o 16 años. La calle fue su escuela y sus amigos, los que hacían ‘los recados’ en el barrio. Todos sabíamos que no era precisamente un chico honrado y de eso sabía bien El Corte Inglés. Tampoco los chicos que estaban a su lado eran de premio ni eran tan osados como él. Basta un detalle para conocerlo bien. Los mayores le hacían encargos, por ejemplo, robar zapatos de determinado número. Y entonces entraba en cualquier tienda grande, tirada del encargo y salía corriendo rumbo a la calle o directamente a esconderse en la playa de Alcaravaneras hasta que se le quitara el susto. No era consciente de que jugaba con fuego aunque los que conocían su negocio tampoco tenían cabeza alguna. Era otra infancia, otro barrio y otra ciudad. Y no era un mal chico, a pesar de los pesares. Todo era tan fácil para él que no sabía decir «no». Además, la seguridad no era problema para él, de hecho hasta ahí tenía compinches.

Un día le hicieron un encargo mayúsculo: un reloj enorme. Estaba situado al lado de la escalera de acceso a la calle. Como era un lince, abrazó el reloj y así lo sacó del comercio y lo vendió. Aunque algo debió de pasar ya que nuestro amigo se apartó poco a poco de la actividad peligrosa. Tal vez pensó que lo tenían fichado y se asustó. Alguien le contó que el tatuaje que tenía en el antebrazo podría delatarlo. Había que eliminar el dibujo. Así que, asustado pensando en la policía, tomó una decisión terrible. Se hizo con el coche de un amigo, activó el motor y puso el antebrazo al fuego. Con el tiempo perdió el brazo y vivió años ocultando la desastrosa herida. Un día supimos que su familia vivía en Venezuela. Pasaron años sin saber de él. La pandemia y la herida mal cuidada acabaron con su vida. Hace unos días me tropecé con su hermana y concluimos que la mala cabeza nunca gana.