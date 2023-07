Gel. La vimos cojear, ella era joven, nosotros también, pero ni ella sabía qué provocaba esa cojera ni nosotros, sus compañeros de La Provincia. Ocupaba un cargo de responsabilidad en el archivo y por entonces los periodistas que trabajamos en aquella casa, no teníamos otro objetivo que hacer las informaciones lo mejor que sabíamos y terminar pronto para salir a tomar una copa y comentar el trabajo del día. Así que no le dimos mayor importancia a la cojera de la compañera hasta que un día comenzamos a escuchar un rum rum. Nuestra amiga había sido enviada al neurólogo para someterse a pruebas médicas que arrojaran luz sobre su estado de salud. En aquel tiempo, ella no estaba familiarizada con la Esclerosis Múltiple de manera que la doctora tuvo que dar rodeos para llegar a la verdad sin hacer más daño. Poco después ella misma nos contaba lo que poco que entendió de su visita al neurólogo. Días más tarde volvió a la redacción con su diagnóstico, sin saber, ni ellas ni nosotros, el alcance de la enfermedad que iba a limitar su vida. Los estudios médicos concluyeron que su estado era delicado. Nuestra amiga cojeaba cada vez más y había que protegerla de una caída y de otros percances. Un bastón fue también de gran ayuda. La mujer comenzó entonces a estudiar su enfermedad para intentar conocer cómo sería la evolución. Teniendo en cuenta que estaba metida de lleno en el mundo de la Esclerosis Múltiples, comenzó a detectar que se le acercaban enfermos para conocer más de su enfermedad. La compañera era entonces y es hoy un ser humano excepcional sin descuidar su salud. Un día dio un paso de gigante y constituyó la primera asociación de enfermos con Esclerosis Múltiple de Canarias. Tenemos vecinas y vecinos que viven en el anonimato, sin hacer ruido, pero haciendo cosas para mejorar la vida de los demás.