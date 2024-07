Al hilo de los días que vivimos con el racismo infantil en el fondo de todos los debates es fácil salir a la calle y escuchar a los que pregonan su solidaridad, su compromiso con los vulnerables y que en menos de nada, verbalizan sus intimas creencias y sus secretos deseos. Desprecian sin piedad a los que tienen otro color ya sean niños, mujeres… Les cuento. Hace poco recordé a los taxistas, el barómetro más cercano y fiable para quienes nos hemos dedicado a buscar lo que la mayoría oculta, la noticia. Siempre han sido buenas fuentes periodísticas. Al menos a la hora de mostrarnos el camino. Hablo de mi experiencia, que ha sido larga. Algunos de los más interesantes y complicados reportajes que he firmado en este periódico han tenido su origen y ayuda en la garganta profunda de un taxista, profesionales que recorrían y recorren la ciudad con curiosidad. Así que estos días de racismo, de persecución a la infancia migrante, he querido saber qué han visto y ven en la calle, sí es verdad lo que escuchamos, saber por dónde respiran los vecinos.

Así que a principios de semana paré un taxi que conducía un hombre, de unos cuarenta y pocos años, para que me ayudara a pulsar el ambiente. Desde que pude saqué el asunto que me interesaba. ¿Cómo está en trabajo?, pregunté. Mal pero no solo es el trabajo, peor es ver la cantidad de africanos que han llegado en patera jugando con un móvil. Cuando no se los den los robarán. Encima el gobierno les da zapatillas de marca que no las tienen ni mis hijos…»

Pero no todos culpamos a los muchachos, negros o no. Son las víctimas.