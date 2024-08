Tres veces he viajado a Venezuela, por cierto, una de ellas en pleno poderío de Hugo Chavez que me vigiló mientras pudo. Hermosa, conflictiva, viva y convulsa. Allí estuve unas semanas para cumplir dos encargos, uno, el personal, conocer la tierra de mi familia emigrante qué como tantos canarios se metió entre bultos en un barco desde el Puerto de la Luz en las Palmas de Gran Canaria y llegó a La Guayra como tantísimos otros isleños. Uno de los primos que hizo esa travesía siendo un niño recordó siempre el sonido de los motores del barco y el olor a gasoil que le acompañó durante la larga travesía. Mi viaje a Venezuela tuvo como objetivo profesional localizar a doce familias canarias que llegaron a Caracas para comenzar una nueva vida huyendo de una Canarias hambrienta. Era la España de los sesenta. Todavía hoy guardo una agenda con sus teléfonos que ya no sirven de nada. Ellos vivieron años de progreso hasta que allá se instaló la locura, llegó Chavez y Cía y mandó a parar. A esa gente se les hizo tarde y cuando la mayoría de aquellas familias canaria/venezolanas abrigaron la ilusión de volver a España la pobreza ya estaba en sus vidas.

Con tanta familia era difícil vivir allá y volver acá. Unos 25 o 30 años después de llegar a Venezuela sobreviven. Y hoy, siguiendo con avidez y preocupación el caos de Venezuela con unos resultados electorales cuestionados, detenciones, muertes, torturas y desconcierto mientras unos, los que lideran Gónzalez Urrutia, María Corina Machado y los suyos tratan de frenar las trampas de Maduro intentando que no se enfríe la protesta callejera como estrategia para frenar a los que saquean Venezuela hasta extremos patológicos. Quienes pensaron por que el título de la columna que iban a encontrar un análisis sesuso sobre la octava isla, no. Escribir con el corazón me impide hacer un análisis sesuso del caos.