El daño que ha causado Daniel Sancho a sus padres, a la familia entera, es incalculable, sin olvidar el también causado a la familia de la víctima, Edwin Arrieta, a quien mató y descuartizó arrebatándole un hijo a unos padres ancianos. Dolor inimaginable, sustento de sus vidas. Daniel ya ha sido condenado en Tailandia a cadena perpetua por el asesinato de Edwin con quien mantenía una estrecha relación. Cadena perpetua. Una cadena perpetua que, salvo que los recursos los avale Dios y decida echarle una mano, lo que parece poco factible, Sancho se moverá entre la muerte y la muerte porque muerte es también vivir una vida de cadena perpetua. Un horror.

De la multitud de imágenes que hemos visto sobre el espeluznante suceso hay algunas que hablan sin hablar. La primera vez que vimos la cara del ya condenado fue horas después de ser detenido paseando escoltado por la policía por la orilla de una playa thailandesa, tapándose los brazos con una toalla y mirando sin ver. Ese día a su alrededor no había más que policías y la prensa que todavía guardaba distancia. Esos días vimos también a un joven de quien su padre, el conocido actor Rodolfo Sancho, se mostró feliz hablando de su niño días antes de que Daniel entrara en la galería de los asesinos célebres. Si lo ocurrido no tuviera el saldo de una muerte con descuartizamiento incluido, hablaríamos de un joven caprichoso y mimado, atractivo gestor de una casa de comida en Tailandia, orgullo de papá que desde España señaló que por edad su hijo ya volaba solo. Nos falta saber si para esos vuelos se animaba con algo más que sus inexistentes alas. Algo se me escapa. No entiendo que un chico llegue a lo que ha llegado Daniel por un ataque de ira o un porro. No me lo creo.