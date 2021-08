Un grupo de investigadores ha descubierto que las personas ciegas, aunque no puedan ver el color, pueden entenderlo como cualquier persona vidente.

Este estudio cuestiona la creencia del filósofo John Locke, que afirmaba que las personas que nacen ciegas no pueden comprender realmente el color.

Ahora el equipo de neurocientíficos cognitivos de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) demuestra que los ciegos congénitos y los videntes lo entienden de forma bastante similar.

Así se extrae de los resultados publicados en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

La primera fase del experimento: Objetos conocidos

En primer lugar, los expertos preguntaron a un grupo de adultos ciegos y a otro de videntes el color de ciertos objetos conocidos, por qué eran de ese color y la probabilidad de que dos de esos objetos seleccionados al azar fueran del mismo color.

Los objetos seleccionados eran una combinación de elementos naturales (frutas, plantas o gemas) y artificiales (bolígrafo, billetes o una señal de stop).

Así, el equipo descubrió que el razonamiento de los ciegos sobre por qué un objeto es de un color u otro y los juicios sobre la probabilidad de que dos elementos iguales sean del mismo color eran idénticos a los de los videntes.

El resultado se mantuvo en diferentes tipos de objetos, incluidos los que son de un color por razones específicas, como las señales de stop o los vestidos de novia.

Las personas ciegas y videntes también mostraron la misma profundidad de comprensión a la hora de explicar por qué los objetos tenían ciertos colores.

En este punto, el color de los osos polares fue un ejemplo muy revelador del experimento.

Todos los participantes videntes dijeron que son blancos para confundirse con la nieve, pero bastantes participantes ciegos dijeron que son negros para absorber el calor y mantenerse calientes.

«Los individuos ciegos dan una explicación coherente del color incluso cuando no coinciden con el color real de un oso polar», asegura Judy Kim, una de las autoras del estudio, en el blog de la universidad.

Pero, ¿y si son objetos que nunca han visto u oído?

A continuación, el equipo pidió a los participantes que hicieran predicciones sobre los colores de objetos imaginarios que nunca habían visto u oído.

El equipo habló de unos objetos que se encuentran en una isla remota donde la gente tiene su propio idioma, herramientas, máquinas y costumbres.

Los participantes escucharon hablar de objetos como «una gema verde con forma de pico del tamaño de una mano» o de «un artilugio triangular, amarillo y del tamaño de un pulgar».

Tras la narración, se les preguntó qué probabilidad había de que otro de ellos fuera también del mismo color.

También en esta ocasión los ciegos y los videntes emitieron juicios idénticos sobre estos nuevos objetos.

Esto demuestra que el conocimiento del color se generaliza a nuevos ejemplos y no depende de la memorización.

Además, en un estudio reciente del mismo equipo científico se refuerza la premisa anterior.

En esta ocasión, el equipo descubrió que, aunque las personas ciegas no hayan visto animales, hacen conjeturas sobre su apariencia basándose en la comprensión de por qué los animales tienen el aspecto que tienen.

Es decir, descubrieron que los participantes describían cómo imaginaban a los animales según el grupo en el que se encuentren (mamíferos, aves, reptiles…).

¿Cuándo se adquiere la comprensión del color?

A los investigadores del Johns Hopkins les gustaría ir un paso más allá y conseguir determinar cómo se gestiona el conocimiento del color en el cerebro.

Para ello, quieren trabajar con niños ciegos para tratar de aprender cómo y cuándo las personas ciegas y videntes adquieren la comprensión del color.

«Nuestra hipótesis es que se produce un aprendizaje casual a través de la conversación y la lectura, pero ¿cuándo ocurre eso exactamente? Es nuestro siguiente paso», sentencian.