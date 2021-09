¿Cuánto café puedo beber al día? ¿Si tomo más de cuatro tazas al día será perjudicial para la salud? Son preguntas que nos hacemos a menudo sobre el consumo diario de cafeína y los pros y contras del café y el impacto sobre nuestro organismo.

Sin embargo, está claro que el consumo de café, no excesivo, no tiene perjuicios sobre nuestra salud. Un estudio presentado por la European Society of Caridology (Sociedad Europea de Cardiología) ha determinado que, además, tiene importantes beneficios para el buen funcionamiento de nuestro motor, el corazón.

La autora del estudio, la doctora Judit Simon, señala que esta investigación con más participantes para concluir los efectos de esta bebida: «Hasta donde sabemos, este es el estudio más grande para evaluar sistemáticamente los efectos cardiovasculares del consumo regular de café en una población sin enfermedad cardíaca diagnosticada».

El consumo del café es seguro

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo, solo por detrás del té y el agua. La ingesta moderada tiene muchos beneficios para nuestro organismo. Entre los más conocidos, que ayuda a concentrarte y mejora la agilidad mental. Es de sobra conocido que aquellos que tienen que estudiar hasta altas horas de la madrugada recurren a la cafeína para evitar quedarse dormidos.

“Nuestros resultados sugieren que el consumo regular de café es seguro, ya que incluso una ingesta diaria alta no se asoció con resultados cardiovasculares adversos y mortalidad por todas las causas después de un seguimiento de 10 a 15 años”, señala Simon, doctora del Heart and Vascular Center del Semmelweis University de Budapest en Hungría.

Pero, ¿cuál es la cantidad idónea de café al día? Según la autora, y tras el estudio de 468,629 participantes de Reino Unido, «de 0,5 a 3 tazas de café al día se asoció de forma independiente con menores riesgos de accidente cerebrovascular, muerte por enfermedad cardiovascular y muerte por cualquier otra causa».

La investigación se dividió en tres grupos para que los resultados del estudio fueran más realistas. El primer grupo eran personas que no consumen café, en total, el 22,1% de los participantes. El segundo, consumidores moderados, de 0,5 a 3 tazas, que representa el 58,4%, y el tercer grupo, más de tres tazas al día, 19,5%.

Para llegar a una conclusión, los investigadores realizaron un seguimiento de 11 años a los participantes, en los que se tuvieron en cuenta diferentes factores como la edad, el género, enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, o colesterol, así como la actividad física o el consumo de verduras.

Riesgo menor de accidente cerebrovascular

Simon hace hincapié que «el análisis de las imágenes señaló que, en comparación con los participantes que no bebían café, los consumidores diarios tenían corazones más saludable y que funcionaban mejor». Y, es que, los datos del estudio hablan por sí solos.

El consumo moderado de cafeína está asociado a un riesgo 12% menor de fallecer por cualquier tipo de causa, 17% por enfermedades del corazón y 21% por accidente cerebrovascular.

Según la Sociedad Española de Neurología, el ictus, que también se conoce como accidente cerebrovascular, tiene una incidncia en España de 187,4 casos po cada 100.000 habitantes. Son datos del estudio IBEICTUS de 2018.

La mortalidad de la embolia, infarto cerebral o hemorragia cerebral, es mayor en mujeres que en hombres. El grupo más afectado por accidentes cerebrovasculares son los mayores de 85 años, donde se produjeron más de 14.000 defunciones en el año 2017. El 62,7% eran mujeres.

De acuerdo al mismo estudio, la prevalencia de ictus en nuestro país es del 1,7%, lo que equivale a un total 661.512 personas.

Por tanto, aunque los datos indiquen los beneficios del café, la ingesta tiene que ser moderada, como indica la doctora Simon, de 0,5 a 3 tazas.