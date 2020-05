Indignación por las imágenes de terrazas llenas: "Para temblar, la irresponsabilidad es infinita"

Un vídeo de 17 segundos muestra a una multitud en los locales de la Marina de Valencia sin respetar la distancia de seguridad y algunas personas sin usar mascarilla. Los hosteleros dicen que no pueden hacer más y piden más responsabilidad a la clientela que actúa como si fuese otra época en la que no había coronavirus.

"Ahí veo tres tipos de culpables: los clientes por no tener responsabilidad alguna, el del bar que ha visto la posibilidad de sacar pasta y no pone límite y las autoridades/policía por no sancionar ni cerrar el local. Si cada uno no cumple con sus responsabilidades mal vamos", dice otro usuario de Twitter, al tiempo que otros se quejan por todo lo que aún no se puede hacer. " No se puede ir al colegio o a trabajar y se consiente esto? Estoy indignada!!!!!!". "Bufffffff, de verdad NINGUNO de los que están ahí ha perdido a nadie?...ni conoce a NADIE que haya perdido a un ser querido?. Yo he perdido a mi madre, se ha ido sóla y no hemos podido decirle adios. Vivo en Valencia. No voy a escribir aquí lo que se me pasa por la cabeza", se lamenta otro usuario.

De momento, la Marina de València ya ha anunciado que va a abrir un expediente sancionador además de dar parte a las autoridades para evitar "nuevos comportamientos así de intolerables".

A su vez, De Lucas contesta a la Marina de València: "Muchas gracias. Seguro que sirven esas medidas para los locales, pero lo peor es la irresponsabilidad de los ciudadanos, algo que no depende de ustedes".

Cabe recordar que la Comunitat Valenciana vivirá esta semana en la fase 1 de la desescalada y que la Generalitat no ha solicitado el paso a la segunda fase por prudencia, aunque el cambio de fase se solicita esta semana y probablemente se activará a partir del lunes próximo.