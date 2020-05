Una doctora carga contra los imprudentes: "Han muerto sanitarios trabajando por curarte"

Son muchos trabajadores del sector los que se han visto con la responsabilidad de alzar la voz para explicar con dureza lo que se ha vivido en las UCI durante la pandemia y pedir, precisamente, más responsabilidad ciudadana durante el desconfinamiento hacia la "nueva normalidad".





"Va por ti, que sigues pensando que no ha sido para tanto. Que no tienes vergüenza ni decencia". Son las duras palabras de laen un hilo de Twitter que carga contra los escépticos con la pandemia, los que no respetan las medidas de seguridad ni el trabajo de los sanitarios, poniendo por delante sus propios intereses."Hoy soy un año más vieja (31) y me siento en la obligación cual señora indignada y como sanitaria quemada de hacer este hilo sobre la desescalada y preguntaros:Perdonen las formas, y no va a ser más suave lo que continúa", empezaba el manifiesto de la doctora al que siguieron 20 publicaciones más cargadas de indignación.Con un tono que refleja el cansancio y hartazgo de los sanitarios que han luchado directamente contra la pandemia,carga duramente contra los imprudentes que no le dan importancia a los miles de muertos registrados en España "porque no les ha tocado esa lotería macabra". "Va por ti, que no has perdido a tu abuela, a tu madre, o a tu hijo en una cama de hospital solo/a. Que no has podido despedirte. Y que estás cansado de estar en casa y ahora que hace calor te quieres ir a la playa de cerves".De esta manera, la doctora critica que tras los aplausos que han llenado los balcones cada día a las 19:00 horas en honor a los sanitarios,. "Va por ti, que llamas al hospital y nos dices de malas maneras: '¿Y qué hay de lo mío? Que llevo tres meses esperando que me miren el juanete'; que nos vas diciendo eso de: 'Mira, vosotros trabajáis para nosotros. Si no os gusta no haber elegido este trabajo. Ya sabíais a lo que ibais'", lamenta la doctora.Ante estasque, explica, se viven en los centros sanitarios, aclara: "Ningún sanitario se alistó para que se nos rieran en la cara: ni los políticos mintiendo descaradamente, ni los ciudadanos que estáis haciendo caso omiso a las precauciones necesarias".Por último,, por lo que pide a los irresponsables que si les "apetece seguir jugando a la lotería porque te crees que esto ya ha pasado, y que la gente con secuelas de salud y económicas son un invento para tenerte controlado, deberías colgarte un cartelito en la frente para que cuando te cruces con alguien que lo ha perdido todo te de las gracias".