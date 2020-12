Los ánimos están muy calientes tras la vuelta a España de los 'Supervivientes'. Se ha tenido que reorganizar parte de la dinámica del concurso de cara a la gran final y ahí es donde han surgido los conflictos.

Hace una semana, después de que Hugo Sierra ganase la prueba, fue nombrado líder y primer finalista del concurso... o eso parecía, porque anoche Jorge Javier Vázquez echó por tierra las ilusiones del uruguayo y de toda su legión, como se hacen llamar sus seguidores. Tras de la salida de Albert Barranco, quedaron Jorge Pérez, Rocío Flores y Ana María Aldón que, junto con Hugo, tuvieron que vivir un nuevo reto, resultando ganadora la mujer de Ortega Cano.

La sorpresa llegó cuando anunciaron gracias a ello, se había convertido en la primer finalista y claro, el cabreo de Hugo ha sido monumental porque además, ha quedado nominado junto con el Guardia Civil en un último enfrentamiento con la audiencia.

Pues tenemos una semana de duelo nacional, la guardia civil contra la "legión" de Hugo.



¿Quién llega a la final?



🔄 Viva la guardia civil, Jorge

❤️ A mí la legión, Hugo.#SVFinal1#SVGala15 pic.twitter.com/M3bHcoI2VK — El Confinado (@hijodeelon) 28 de mayo de 2020

Pero como el ex de Adara ha tenido tan mal perder en otros momentos (cuando le ganó Ivana le hizo replantearse su relación y terminar con ella), no lo han tomado en serio y menos después de quejarse de haber sido el único que no vio a sus familiares antes de la prueba, lo que a su juicio lo puso en desventaja. Ante estas acusaciones, el presentador le paraba los pies en seco.

"No me vengas con cuentos. Yo creo que no te lo mereces tú como concursante porque son ridículos. Es como el abuelo cascarrabias. Si quieres una excusa, búscate una más elaborada pero no esta chuminada ¡Stop!". Un hecho que en las redes sociales ha traído mucha cola y su legión está que arde en Twitter.

no me gusta Hugo,mi ganador es Jorge...pero la semana pasada hicieron la ultima prueba d lider d la edicion...xq ahora salen con esto?? las floreros dan mucha pasta y kieren favorecerlas?? asco total...No era Hugo el ultimo lider d la edicion?? aclararos xfavor...#SVGala15 pic.twitter.com/p6RfoZCiBb — Beicula (@beicula) 28 de mayo de 2020

haces la prueba antes de verme, asi no sabes que esta pasando. En el momento de la prueba me quitan de la sala que veo el programa (no veo tu prueba) y la tienen a mi madre otra vez x skipe 4 hs sentada sin al menos saludarla 🤷🏻‍♂️. Y me piden que cuide lo que escríbo 👌🏽 INCREIBLE — Bruno Sierra 🇺🇾🇪🇸🏀⚽️ (@brunobbto09) 29 de mayo de 2020

Obviamente Hugo no se quedaba calladito ante las palabras de Jorge Javier y se defendía: "No es ridículo, es lo que yo siento, no te j**e. A ver si ahora voy a tener que decir lo que al señor le apetezca". ¡Menudo enfado se pilló! Ya en las redes se habla de conspiración y de que han cambiado las reglas para perjudicarlo.