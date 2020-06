Secuestran a un caballo purasangre para comérselo horas más tarde

Extraño y desconcertante suceso el ocurrido el pasado domingo en Venezuela: Ocean Bay, un conocido caballo purasangre originario del país centroamericano, fue secuestrado bajo extrañas circunstancias, aunque aún más raras fueron las formas en la que este animal apareció horas más tarde: descuartizado, y con varias partes del cuerpo repletas de mordiscos y cortes, señales que han provocado la sospecha de que el robo se cometió para comerse a este ejemplar.



"Está amaneciendo, y me llega la triste noticia de que el campeón Ocean Bay fue secuestrado durante el domingo por la noche. De verdad que no se qué pensar dónde ha quedado mi bella Venezuela. Impotencia a más no poder. Van a secuestran un animal indefenso para luego comérselo. ¿Dónde ha quedado la humanidad, Venezuela?", se pregunta en Twitter el entrenador de Ocean Bay, Ramón García Mosquer.





Siempre en mi corazon CAMPEON???????? pic.twitter.com/kTBWjXc2Mr — ramon garcia mosquer (@RamonRamong26) June 8, 2020

Horas más tarde, el propio García Mosquer compartió una imagen del ejemplar en la que se despide para siempre de él: "siempre en mi corazón, campeón". En este país, Ocean Bay era muy conocido por hacerse con la Triple Corona en 2016, por lo que su paso por el mundo de la equitación ha estado marcado por los triunfos durante toda su carrera