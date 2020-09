Miguel Bosé se ha convertido esta semana en el centro de la polémica por sus últimos mensajes en Twitter. El cantante reniega de la vacuna contra la Covid-19 porque considera que se trata de un plan "macabro y supremacista" del Gobierno junto con Bill Gates para conseguir el "dominio global" de la ciudadanía a través de la red 5G, una afirmación que ha provocado un gran revuelo en Internet.

Una serie de mensajes que no sólo han obtenido respuesta en forma de pitorreo por parte de muchos que han llenado de memes las redes, sino también la de científicos y sanitarios.

De hecho, la respuesta de una sanitaria se ha vuelto viral en Twitter, donde ha publicado un vídeo en el que las "auténticas barbaridades" que apunta el cantante sobre la vacuna del coronavirus.

“Hoy estoy contenta porque, a pesar de las auténticas barbaridades que ha dicho todo un influencer como Miguel Bosé sobre la vacuna del coronavirus, hoy entre mi compañera pediatra Margot y yo hemos conseguido convencer a la mamá de una niña de dos años que no tenía puesta ninguna vacuna, que iniciara por lo menos la vacunación de la hexavalente. Así que hoy hemos iniciado vacunación de esta vacuna y, al darle el papel de renuncias del resto de vacunas, nos ha dicho que a lo mejor en la próxima visita no nos trae el papel firmado, con lo cual ha dejado la puerta abierta a más vacunas para la niña. Con lo cual, creo que lo de hoy ha sido un triunfo de la razón sobre la sinrazón que es lo que ha dicho Miguel Bosé. Lo siento, se me ha caído un mito”, afirma.