La Comunidad de Madrid sigue anclada en la Fase 2 de la desescalada, por lo que no se permiten las reuniones sociales de más de 15 personas, y siempre que se respete la distancia de seguridad entre los participantes. Esto es algo que se ha incumplido, y de qué manera, en una macrofiesta ilegal que ha organizado un conocido multimillonario y a la que han asistido más de 100 personas.

Omar Montes, conocido cantante y ganador de Supervivientes 2019, compartió varios vídeos de este encuentro en el que todos bailaban al son de la música: numerosos famosos asistieron a este encuentro ilegal, entre los que se incluyen Susana Bicho (como se conoce en Instagram a la ganadora de GH 14 y ex de Gonzalo Montoya) y El Feroz, boxeador mediático por participar en televisión en numerosas ocasiones.

Omar Montes pide perdón

Consciente del error que fue tanto acudir a la fiesta como compartir imágenes de la misma en Instagram, Omar Montes se ha disculpado: "lamento mucho la situación en la que me vi envuelto ayer y pido perdón a todas las personas que con razón, se hayan sentido ofendidas por mi comportamiento irresponsable. Estamos viviendo una situación muy difícil y reconozco que ayer no actué de la forma adecuada y lo que hice, no es un buen ejemplo para toda la gente que me sigue y disfruta con mi musica".