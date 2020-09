Miles de microplásticos, pañuelos y peces enredados entre restos de toallitas en el fondo del mar de Alicante. Así es la triste realidad que muestran un biólogo alicantino en un vídeo grabado en la cala de Alí, frente al Palmeral, y que ya se ha convertido en viral tras ser visionado por más de 92.000 personas.

Alberto, un biólogo alicantino conocido en Instagram como @thewildpassport, se disponía a bucear en La Cala de Alí para grabar un vídeo sobre la vida marina en la zona, pero las imágenes que logró captar han dejado a más de uno sin palabras. Y es que en vez de peces se encontraron con una realidad muy distinta: r estos de toallitas, papeles, microplásticos, plomos, anzuelos y otros materiales de pesca.

"Los peces intentaban nadar entre los restos y hasta encontré uno enredado en una toallita, parecía vivo pero cuando la rompí cayó al fondo sin vida", relata Alberto en el vídeo. "No podemos permitir esto, ¿cuándo nos daremos cuenta de las barbaridades que cometemos? Sólo nosotros somos responsables de nuestros actos. Ya no hay más excusas, nos quedamos sin tiempo. Por favor no tires papel ni toallitas al inodoro ni dejes ningún despedicio cuando vayas a la playa", añade.

El vídeo, que está siendo compartido por miles de personas en redes sociales, va acompañado de un alegato muy aplaudido y que reproducimos a continuación:

"Nunca pedimos que compartáis nuestras fotos o vídeos pero esto es inaceptable, tenemos que crear conciencia de lo que está sucediendo. Quería bucear para obtener algunas imágenes de la vida marina en La Cala de Ali, en Alicante, pero mira lo que encontré. Sólo toallitas, pañuelos y plásticos por todas partes. Es una de las cosas más horribles que he visto, no podía creer que fuera en la ciudad que vivo. Tenemos que cambiar, no podemos seguir destruyendo el medioambiente de esta manera. Tenemos que darnos cuenta de que matar los océanos es matarnos a nosotros mismos. Nadie salvará el planeta por nosotros y nos quedamos sin tiempo. Somos responsables de nuestros propios actos, sólo piénsatelo dos veces antes de hacer algo que dañará el único planeta donde podemos vivir, como tirar cosas por el WC o tirar basura a la playa. Cambiemos de opinión y creemos una nueva normalidad, es la única forma en que podemos darle a la naturaleza la oportunidad de recuperarse".

Una denuncia que ha llevado a Unidas Podemos a reclamar soluciones a los vertidos en el Barranco de las Ovejas. De hecho, la cala de Alí se encuentra a pocos metros de la zona del vertido de la EDAR Rincón de León, de la toma de agua de la desaladora y de la playa de San Gabriel, y cuya contaminación perjudica gravemente al ámbito del LIC de Tabarca. Un problema que hace inviable la subsistencia del ecosistema marino y constituye un peligro para la salud de quienes se bañan en las aguas de un Mediterráneo de plástico.