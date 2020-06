Un 'ovni' sobrevuela el cielo de varias ciudades de Japón

El pasado jueves 18 de junio muchos residentes de la ciudad de Sendai, Japón, observaron un extraño objeto volando por el cielo con forma de globo, hélices que rotaban a un ritmo extraño y hilos que sostenían toda la estructura.



Varios de los vecinos de la zona llamaron a las autoridades para preguntar sobre dicha máquina de volar, pero no obtuvieron una respuesta concreta. "Le preguntamos tanto al gobierno municipal de Sendai como a las fuerzas de autodefensa, pero ninguno tiene idea de qué es" dijo un oficial de la Agencia Meteorológica de Japón.





A balloon-like white object in the sky is pictured in Sendai, Japan. #UFO pic.twitter.com/eVxLnTdA2A — Karen (@KarenSakura_i) June 17, 2020

Authorities are looking into reports of an unidentified drone-like object seen flying over wide areas of northeastern Japan. pic.twitter.com/BAsxImgxZj — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 17, 2020

Las autoridades dijeron que se vieron sorprendidas por este objeto. Algunas imágenes de cerca, tomadas por vecinos y medios locales, parecían mostrar que era como un globo con una hélice.Las llamadas denunciando al misteriosos objeto comenzaron a llegar durante la mañana del pasado jueves. Vecinos de Sendai y Fukushima explicaban que lo habían visto pasar flotando por el cielo. Miembros de la Agencia Meteorológica de Japón describen el extraño objeto como un equipo de observación montado en una esfera flotante.La policía local utilizó un helicóptero para poder, pero igualmente aún no ha podido establecer su origen ni para qué está siendo utilizado. "Solo nos queda vigilar por dónde va" explicó uno de los policías de la zona.Las autoridades de dichas localidades aseguraron que por el momento el objeto no sería derribado, debido a que no está interfiriendo con ninguna ruta de vuelo, pero que si llega a volverse peligroso para el tráfico aéreo, entonces se tendrá que tomar alguna medida preventiva.Algunos vecinos narraron este 'problema' en las redes sociales, donde el hecho ganó mucho seguimiento y rápidamente se volvió viral, especialmente en Twitter. Varios hasta se preguntaron si se trataba de un OVNI o algún objeto de origen alienígena.