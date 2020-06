Pablo Motos vuelve a cargar contra Fernando Simón: "Increíble lo de las medidas de los aeropuertos"

En la última emisión de El Hormiguero, su presentador, Pablo Motos, volvió a estar en el centro de la polémica. Estando de invitados tanto Santiago Segura como la periodista Cristina Pardo, especializada en política, la principal cara del formato de Antena 3 no dudó en criticar la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria que continuamos viviendo a día de hoy, y en concreto, habló sobre la llegada de turistas a España: "es increíble lo de las medidas de los aeropuertos".



El presentador continuaba centrando sus críticas en uno de los responsables de la pandemia en España: "ha salido el Doctor Simón y ha dicho que hacer el test en origen serviría muy poco porque te puedes contagiar en el trayecto. Posiblemente el Doctor Simón sea el único doctor que cree que los test PCR no sirven para nada". Además, volvió a decir que aquellos países que han realizado más pruebas, "lo han hecho bien".



Como era de esperar, en redes sociales las críticas a Pablo Motos no se hicieron esperar, ya que las palabras de Fernando Simón no dejan de ser un hecho: un test PCR, realizado dos o tres días antes de un viaje, no impide a esa persona contagiarse en el centro donde se haga la prueba, en el camino a casa o en el propio avión.





Al comentario de Pablo Motos sobre Fernando Simon. Creo que Pablo motos es el único presentador que se cree más epidemiologo que un epidemiologo. Y encime piensa cosas de expertos que no ha contrastado. Mal Pablo mal. — Abel Yécora (@ayecora) June 23, 2020

Después de ver los comentarios de Pablo Motos me pregunto:



A ver si durante todo este tiempo nos hemos reído de "las carreras y los masters" de Pablo Casado y nos hemos estado equivocando de Pablo — Bat-uitero ?? (@Bat_uitero) June 24, 2020

Pablo Motos habla de todo sin saber de nada. — MAMariscal (@MAMariscal3) June 24, 2020

Pablo Motos en su lucha por desprestigiar cualquier elemento q tenga q ver con el Gobierno atiza sin piedad una y otra vez al Doctor Fernando Simón, ridiculizando sus decisiones.

Pablo Motos tendría que vivir eternamente para llegar a devolver al mundo el 1% de lo que hizo Simón — Mr.Cosa (@sr_cebrian_) June 24, 2020

El "científico" Pablo Motos se mofa de Fernando Simón.

Bertin Osborne, adalid de la intelectualidad de las derechas, ejerce de patriota de pandereta mientras elude sus obligaciones con Hacienda.

Abascal reniega del Papa y abraza el fascismo clerical.

Ayuso, nutricionista.



???? — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) April 30, 2020