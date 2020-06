"Rocío de Meer se regenera mejor que Lobezno": Las redes cuestionan la agresión a la diputada de VOX

Durante su estancia en Sestao, la Ertzaintza tuvo que escoltar a los dirigentes de VOX y hacer un cordón de seguridad tras haberse producido varias cargas tras el lanzamiento de algunos objetos a la delegación del partido de ultraderecha.



Según la formación, una piedra del tamaño de un huevo golpeó la ceja de la diputada Rocío de Meer, algo que ha sido cuestionado en las redes sociales tras ver el estado de la diputada 24 horas después del hecho.



El portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que "sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral", en referencia a la agresión sufrida a la diputada de la formación de ultraderecha.



Así lo ha manifestado este domingo Echenique en una publicación en su cuenta de Twitter, acompañada de un vídeo en el que de Meer explica que no acudió al hospital tras la agresión, sino que le curó la herida una persona de seguridad y que no necesitó puntos de sutura.



"Al día siguiente se comprueba que sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral, tenemos un boquete importante en nuestra democracia", ha afirmado Echenique.



Por su parte, la diputada de Vox que recibió la piedra el domingo en Sestao ha roto su silencio sobre aquellos que le acusan de fingir el ataque en redes sociales y responde firme a través de un hilo de Twitter. "A todos los progres que estáis tan preocupados por mi salud. 1. Si hubiera sido un invento, hoy en Irún me habría puesto una tirita. 2. Si supiera disimular la sangre tan bien, habría tenido un parte médico maravillosamente disimulado también", subrayaba.





Es imprescindible que algún centro de investigación estudie urgentemente a los voxeretes, se curan de la Covid-19 en tres días, les dan pedradas del tamaño de un huevo y ni se hinchan ni amoratan y cicatrizan en 24 horas.

Son el futuro de la humanidad.#L6Nconvidviendo pic.twitter.com/WnMFmYNY8F — Cyrano de Bergerac ???? (@cyrano_1619) June 27, 2020

A Rocío de Meer (VOX) le ha cicatrizado la herida de piedra y desaparecido la hinchazón en 24 horas.



PD: Las fotos son del mitín de hoy en Irún. pic.twitter.com/Sdj48r0Fib — Mrs. Holmes (@cunetita) June 27, 2020

A Rocío de Meer (VOX) le ha cicatrizado la herida de piedra y desaparecido la hinchazón en 24 horas.



PD: Las fotos son del mitín de hoy en Irún. pic.twitter.com/Sdj48r0Fib — Mrs. Holmes (@cunetita) June 27, 2020

La imagen de la izquierda es de hoy en Irún. La diputada de Vox Rocío de Meer no tiene hematoma alguno de la "piedra del tamaño de un huevo" que según Vox le lanzaron ayer en Sestao. Pero no tiene por qué ser un bulo. Puede que fuera un huevo de esturión. pic.twitter.com/CZFWYqnLLs — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) June 27, 2020

Rocío de Meer regenera mejor que Lobezno. https://t.co/iJw2etRIg9 — MoiCamacho® (@Moicamacho) June 27, 2020