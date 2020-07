Joe Burgerchallenge se 'embosta' con hamburguesas en Canarias

"Comedor profesional y abusador de buffets". Así es como se define Jorge González, conocido como Joe Burgerchallenge, en sus redes sociales. Y es que no es para menos. Este valenciano publica en sus cuentas fotos y vídeos en los que se le ve ingiriendo grandes dosis de comida, raciones XXL que cualquier mortal sería incapaz de comer de una sentada. Tal y como él mismo ha señalado en algunas entrevistas, es un fanático de la cultura de los Estados Unidos en general, y una persona capaz de comer hasta que se acabe. "Un día decidí aprovechar mi don de tragón y lo bien que me lo paso delante de una cámara para grabar mis peripecias comiendo para divertirme y compartirlo", ha explicado.



En esta ocasión Joe ha aterrizado en Tenerife para realizar otro de sus challenge. ¿Habrá podido con la hamburguesa de Beers La Laguna? Denominada 'JoeBurger' en homenaje a este youtuber, está compuesta por cuatro piezas de carne madurada (más de un kilo), bacon ahumado crujiente, queso parmesano horneado, queso cheddar, petazetas, salsa marshsmallow y huevo. De esta forma, este establecimiento tinerfeño se ha colado en el nuevo desafío de este comedor profesional, el cual lleva por nombre 'Pirata Vs Joe' edición especial verano. El vídeo de su visita al Beers podrá verse en el mes de agosto, tal y como ha anunciado Joe.



Con 498.000 suscriptores en Youtube. donde cuenta con mas de 70 millones de visualizaciones, y más de 75.200 seguidores en Instagram, Joe Burgerchallenge es conocido por realizar retos en los que es capaz de comer grandes dosis de comida, incluso ha realizado rutas por Estados Unidos haciendo estos retos de comida. Entre sus hazañas está comerse una paella entera, comer una Big Mac de 5 kilos, un bocadillo de 2,5 kilos o abusar de buffets de pizza.











En la publicación realizada por Joe en su cuenta de Instagram, éste cuenta que en agosto sus seguidores podrán visualizar cuatro vídeos "muy especiales y divertidos, donde no podía faltar una visita a este local llamado"Les pedí que me hiciesen algo especial para aprovechar la única oportunidad que tenía para visitarlo y han construido esta locura. ¡Pedazo de invento!", ha señalado en dicha publicación.para realizar alguno de sus retos. Hace dos años estuvo en Gran Canaria y publicó dos vídeos para su cuenta de Youtube titulados "Una semana comiendo (mucho) en Gran Canaria" y "¡¡UN SANDWICH DE UN METRO!! El reto de comida más duro al que me he enfrentado"