Las mascarillas se han convertido en uno de los complementos más importantes de este verano por culpa del coronavirus. A las tradicionales toallas, gafas de sol y bañadores de temporada se ha unido ahora las mascarillas, obligatoria para estar en cualquier espacio público y siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

El usuario de Twitter @AndrezejSapkow1 ha generado un vivo debate en esa red social al contar la reacción que tuvo cuando vio que, en el bar en el que iba a desayunar, todos los camareros llevaban mascarilla verde con la bandera de España, similar a la que suelen lucir algunos diputados de Vox.

Pues ibamos tres a desayunar a un bar de la Avd. de Galicia en Oviedo y zass: todos los camareros con la mascarilla verde y la banderita. Media vuelta, "perdón que nos hemos equivocado de sitio", dos bares más adelante camareros con mascarilla normal. 36,50 € +1,50€ de propina — Formício (@AndrezejSapkow1) 6 de julio de 2020

"Pues íbamos tres a desayunar a un bar de la avenida de Galicia en Oviedo y zas: todos los camareros con la mascarilla verde y la banderita. Media vuelta: 'perdón, que nos hemos equivocado de sitio'. Dos bares más adelante camareros con mascarilla normal. 36,50€ y 1,50€ de propina", cuenta.

El tuit ha generado todo tipo de reacciones y ha obligado al usuario a dar alguna explicación más de por qué decidió irse de aquel local. "Si no quiere ser sectario lo mejor es que lleve una mascarilla normal", ha asegurado.

Por un lado, tenemos a los usuarios que defienden a este cliente: "la bandera representa una ideología neoliberal y nacionalista, veo normal que la gente no quiera dejarle dinero a quien quiere privatizar la sanidad, la educación... Además, una parte de ellos, siendo racistas y machistas. Hay muchos bares con la misma cerveza". Esta postura, que se asocia a una ideología contraria a la extrema derecha española, ha sido igualmente muy criticada.

Por el otro lado, personas conservadoras han criticado el hecho de que este cliente no consuma en un bar por una 'bandera': "gracias por avisar, si llego a ir a Oviedo se a dónde ir a desayunar. Los que no aceptan o incluso les parece algo anormal que alguien lleve orgulloso la bandera de su país en una mascarilla, creo que se lo tendría que hacer ver porque eso no pasa en ningún país del mundo". En definitiva, un debate que divide a la población y que ha llegado incluso a la salud: la bandera, ¿ideología o enseña?