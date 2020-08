Una camarera busca trabajo y la rechazan por tener pareja y un hijo

El mercado laboral está más complicado que nunca, ya que la crisis provocada por la pandemia de coronavirus ha azotado con dureza en determinados sectores como el hostelero, por lo que la búsqueda de empleo es difícil, y muchas veces nada fructífera. Una joven camarera, según hemos podido saber a través de Twitter, se presentó a una oferta de trabajo hace algunas jornadas, pero la respuesta recibida por el empresario es una muestra de la explotación a la que los trabajadores deben enfrentarse a día de hoy.





"Lo siento, buscamos a alguien sin hijos y sin novio" pic.twitter.com/r7DZc09G99 — Mierda Jobs (@JobsMierda) July 27, 2020

Como vamos a tener calidad en el empleo con empresarios asi

Y aun peor cuando hay gente que lo justifica

Este empresario se merece una buena sanción y que le cierren el chiringuito, empresas de este tipo no son las que necesita este pais — Tocapelotas (@Aduasmans) July 28, 2020

Eso es racismo, es inaceptable y apunta a una discriminación de genero. Debería ser penalizado! ?? — Joel Mendes (@JoelMendesG) July 28, 2020

"Hola, voy a llamar a inspección de trabajo para que les haga una visita". Así de cabrona sería. — Ana M. ?? (@ann020912) July 27, 2020

", expuso la joven a través de Whatsapp. Su currículum parecía tener el nivel exigido por el puesto de trabajo al que postula, pero parece que había algo que no convenció al empresario: "llevo dos años sin trabajar porque he tenido un hijo, aunque he trabajado en cosas sueltas y no he perdido experiencia".Fue entonces cuando el dueño del local, ya que la respuesta que posteriormente le dio requería un 'no' a ambas cuestiones: "lo siento, nosotros bucamos a alguien sin hijos ni novio, porque así está más pendiente y no tiene prisa por llegar a casa". Obviamente, el empresario quería a alguien que estuviera dispuesto a trasnochar si hiciera falta, sin pensar en los derechos de los trabajadores ni en la conciliación laboral.