Arrestado un hombre por llevar un tanga en la boca utilizado como mascarilla

John McAfee, el excéntrico fundador del conocido antivirus para ordenadores y dispositivos electrónicos, ha sido detenido en Alemania (y no Oslo, como se explicó en un primer momento) al intentar salir del país utilizando unas bragas en la cara en lugar de una mascarilla. Además de portar este complemento tan extraño y anodino, se negó a ponerse el objeto protector sanitario requerido por las autoridades, por lo que finalmente tuvo que ser agredido por resistirse en su detención.



"Fui detenido, ¿por qué? Visité Catalunya antes de que Europa prohibiera los viajes a los catalanes. Intentamos regresar a Alemania y se nos negó la entrada. Exigieron que usáramos mascarillas. Me puse las mascarillas-tanga. Me exigieron que la cambiara. Me negué. Pelea. Cárcel. Ojo morado. Finalmente liberado", escribió John McAfee en su cuenta personal de Twitter, relatando así este suceso tan extravagente que tuvo lugar al intentar entrar Alemania.



Él mismo aclara en su perfil que aunque muchos medios apuntan a que fue en Oslo donde tuvo lugar la detención, es en el país germano donde se produjo, como se puede ver claramente al leer 'Polizei' en los uniformes que se pueden ver en las instantáneas.





The MSM fact checks stories?



Nope!



Though the police uniforms in the photos clearly showed "Polizei" (German, not Norwegian - therefore Germany, Switzerland, Bavaria or Austria), many news outlets reported "Norway" as the location of my arrest.



Just 'cause I said so.



Wow! pic.twitter.com/ukeXufkAcO