Una niña fan de Michael Myers causa sensación en Twitter

'Halloween' es una de las franquicias más importantes del cine de terror. El slasher creado por John Carpenter leva acompañándonos en la gran pantalla durante varias décadas, y, a pesar de que la primera entrega se estrenó en el 1978, la franquicia nunca pasa de moda.



Y es que Michael Myers, el popular villano de la saga, ya forma parte de la cultura popular y su máscara se ha convertido en todo un símbolo del cine de terror. Y es que, el personaje tiene algo que atrae a todo el mundo, y sino que se lo digan a la usuaria de Twitter @xiaraaaaa_ quien compartía un vídeo de su hija muy ilustrador.



En el vídeo se podía ver a la pequeña viendo los dibujos con una máscara de Michael Myers en una estampa bastante peculiar: "Llevo tres horas diciéndole a mi hija que se quite la máscara, no me hace caso". El vídeo arrasaba en Twitter cosechando unos 700.000 likes y más de 150 mil retweets. La próxima película de la saga será 'Halloween Kills'





Been telling my daughter to take this mask off for over 3 hours ?? she's not listening . pic.twitter.com/XAEcZ5SoaN