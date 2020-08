Aurah Ruiz se confiesa tras la «pillada» con Jesé Rodríguez

Hay rumores que son auténticas bombas y este es uno de ellos. La posibilidad de que Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez hayan vuelto a entenderse es muy, muy alta. Esto porque se han dejado ver juntos en el Parque de Atracciones Holiday Maspalomas. Hasta ahora, ninguno de los dos había abierto la boca para pronunciarse al respecto, pero menos mal que la ex gran hermana ha decidido actualizar su canal de MtMad.



El regreso de Aurah a Mtmad ha estado marcado por lo que ha dicho ella sobre su relación de más o menos seis meses con un chico que ha preferido quedarse en el anonimato. Nunca se supo de quien se trataba, pero ya da un poco igual porque, según la propia, "se medio destrozó la cosa que tenía con alguien".





. Llevan años separados, pero están condenados a entenderse porque tienen un hijo en común, el pequeño Nyan. En el pasado la canaria acusó de forma reiterada a Jesé de ser un pésimo padre. "Lo peor es que no lo venga a ver ni a llevárselo. Lo peor es que mi hijo necesita de unos sensores para avisar de cada hipoglucemia, los cuales no financia la seguridad social (son carísimos) y hasta hace una semana corrieron de mi cuenta. Mi hijo está en peligro cada segundo, cada minuto, cada hora, día y noche. ¡Eso es lo peor! ¡Fantasma! Lo que trato de hacerle entender a esta persona es que con 500 euros no se mantiene a un niño con esta enfermedad", ha destapado Aurah hace tiempo.