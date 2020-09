El canario Pablo, de Pasapalabra, indigna a las redes sociales por este comentario

Pasapalabra podría repartir su bote esta misma semana según la última promoción que ha publicado Antena 3 en sus redes sociales, pero antes de que se produzca ese esperado momento, el programa ha sido tendencia en Twitter por un 'desafortunado' comentario que ha pronunciado uno de los concursantes: el canario Pablo. El joven lleva varios días enfrentándose a Nacho, un mítico del formato que ya triunfó en la etapa de Telecinco, y al finalizar, dijo algo que no sentó nada bien a la audiencia.



"Tenía las 25 de Nacho, no me lo puedo creer", expresó sin pensar en todo el revuelo que provocarían estas declaraciones. Nacho ganó en esta ocasión el rosco final con 22 aciertos, por lo que Pablo fue relegado a la silla azul al comienzo de la próxima entrega, que se emitirá esta misma tarde. El presentador, Roberto Leal, dio entonces las respuestas correctas del rosco de Nacho, y Pablo afirmó con este mensaje que él sí se las sabía.



El problema, para muchos espectadores, es que aquí Pablo actuó con soberbia, algo que ya fue criticado en anteriores programas, aunque pocos han reparado en los nervios que los concursantes sufren en cada rosco final. Nada evitó que Pasapalabra fuese 'TT' durante varias horas, siendo el formato más comentado del día en redes sociales.





Hola, chicos! Algunos me habéis escrito críticas constructivas puntualizando algo que he hecho a veces que reconozco que no está nada bien: resolver las palabras difíciles del rosco de @supermangut cuando las sé o, incluso en 2 ocasiones, decir que tenía las 25 de su rosco. (1/3) — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) August 31, 2020

Nacho y yo somos muy buenos amigos y él sabe que ni mucho menos lo hago a malas, sino que me sale sin querer porque a veces soy un poco como una olla a presión ??. Sin embargo, eso quita que sea algo que a simple vista queda un poco prepotente y sabelotodo (2/3) — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) August 31, 2020

¡Por tanto, lo tendré en cuenta para mejorar en el futuro! Muchas gracias a todos por mensajes de ánimo que nos mandáis a los dos, sois geniales! Un abrazo ?? — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) August 31, 2020