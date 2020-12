Josefina Cattaneo, una monja argentina de 25 años, se ha convertido en toda una sensación en la red social Tik Tok, gracias a unos divertidos videos en los que sus bailes con diálogos intenta acercar a Dios a los más jóvenes. Ella cree que si las personas están en las redes sociales, Dios también tiene que estar en ellas.

Sor Josefina aprovechó el periodo de cuarentena para abrir una cuenta de Tik Tok con la que pudiera estar en contacto con una comunidad a la que no podía ver físicamente. Los videos de Josefina congregan a miles de fieles y muchísimos comentarios, gracias a un estilo divertido que cuaja entre los más jóvenes. Ella misma comentaba en una entrevista para 'Noticias 24' que mucha gente no se creía que fuera una monja de verdad por sus vídeos: No es Halloween, así que disfrazada no voy".

#VIRAL 📽 Josefina Cattaneo, una monja argentina se convirtió en el nuevo furor de las redes sociales con sus videos donde predica la palabra de Dios. La joven dijo que inició a raíz del aislamiento que le impidió el contacto con la comunidad. Aquí una prueba de ello 👇 pic.twitter.com/BZUHMRnXbw — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) 2 de septiembre de 2020

Su superiora le ha apoyado en todo momento en esta aventura en la red en la que ya cuenta con medio millón de seguidores.