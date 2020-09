Charo Urbano protagoniza el vídeo viral de la vuelta al cole

Ante la incertidumbre que genera el comienzo del curso escolar, la actriz Charo Urbano ha querido quitarle hierro al asunto. ¿Cómo? Con un desternillante vídeo sobre el primer día de colegio en el que muestra el sin vivir de una madre ante la que se avecina.



La intérprete sevillana ha logrado así revolucionar las redes sociales, además de hacer reír de lo lindo a muchos de sus seguidores. Y es que no está de más un poco de humor para sobrellevar la situación.



"¡Falito, la mascarilla por encima de la nariz!", "¡Tamara no te acerque a la niña, tan cerquita no!", "¡Que no, que ya no se comparte!, ¡olvídate de todo lo que te he dicho!", son varias de las frases que Charo interpreta, parodiando los nuevos comportamientos postcovid de una madre que acaba desesperada.