Si un día los robots se apoderan del mundo van a bailar sobre nuestras tumbas, ahora también lietaralmente. Boston Dynamics, una de las empresas más prometedoras en este sector, nos muestra las nuevas habilidades de sus robots: bailar. Con la canción 'Do You Love Me?' de fondo los tres robots de la empresa bailan durante más de dos minutos con un equilibrio y una coordinación sorprendente.

El vídeo comienza con Atlas (el robot humanoide) bailando en una coreografía con otro Atlas. Posteriormente se suma Spot (el perro robot) para captar todas las miradas y finalmente aparece también el tercer robot de Boston Dynamics que se mueve sobre dos ruedas manteniendo siempre el equilibrio.

De momento solo Spot es un robot que se puede denominar como producto final y está a la venta. El humanoide Atlas se encuentra aún en fase de desarrollo y, por lo que vemos, podríamos decir que bastante avanzada.