Lo emotivo de un amor que perdura durante 66 años se ha visto condensado en un vídeo de apenas 34 segundos. Y pese a que las redes sociales pueden albergar comentarios ruines también son capaces de difundir palabras e imágenes verdaderamente bellas y emocionantes.

Esto es lo que ha ocurrido con un vídeo que recoge el reencuentro entre dos ancianos que llevaban tres semanas sin verse porque ella ha estado ingresada en el hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, tras haber sufrido una caída. Y ya se sabe, la covid ha llegado a nuestras vidas para trastocarlas de arriba a abajo incluso para aislarnos en casa o para mantenernos alejados de aquellos a quienes queremos porque así lo marcan los protocolos de seguridad.

Este emotivo vídeo que ya han visto más de 3,3 millones de visionados muestra la sorpresa que la abuela de Marta, una joven pedagoga, ha querido darle a su marido llegando a casa sin avisar tras haberle dado el alta. "¡Qué ganitas tenía de veros!" es la frase que ha expresado la mujer mientras su marido la abrazaba y se la "comía" a besos. La emoción del reencuentro sin duda ha hecho saltar las lágrimas de más de uno.

Las bonitas reacciones a estas imágenes ha hecho que Marta, la nieta de la pareja, haya agradecido a los tuiteros sus mensajes "no tengo palabras para agradecer la cantidad de mensajes tan bonitos que me habéis enviado a lo largo del día. Me emociona mucho saber que os ha llegado al corazón el vídeo de mis viejitos", escribía la joven.