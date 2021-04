Aurah Ruiz ha desvelado este jueves que, hace unos días, volvió a sentirse muy preocupada por la salud de su hijo Nyan. Y es que, a pesar de haber vivido una evidente mejoría tras su última operación, el pequeño continúa siendo paciente de riesgo frente a la Covid-19 a causa de la enfermedad rara que sufre.

Según ha contado la exconcursante de La casa fuerte en su último vídeo de Mtmad, su hijo, fruto de su relación con el futbolista Jesé Rodríguez, estuvo en contacto con un compañero de clase que resultó dar positivo en coronavirus.

Tras conocer la noticia, la influencer decidió pasar la cuarentena con Nyan atenta a cualquier llamada de atención en su estado de salud. "Mi miedo era que tuviera algo porque es un niño de riesgo", ha explicado en la grabación. "En casa nos hacemos pruebas todas las semanas. Tengo mucho miedo por el riesgo que corre Nyan si se contagia", añade.

Ha aclarado públicamente cómo se encuentra su hijo y ha tratado de calmar a todas aquellas personas que se han preocupado por ella durante los días que ha estado tan desaparecida. “Mi hijo está bien. Le han hecho un PCR con tan solo tres añitos. Desde el centro de salud me explicaron todos los pasos que tenía que seguir por si alguno de nosotros se había contagiado de Covid-19”, ha apuntado.

Además, ha recalcado que está teniendo muchísimo cuidado para evitar contagiarse de coronavirus y que lo que más le preocupa es la salud de su hijo, al que quiere con locura. “Pensé que nunca nos llevaríamos este susto, me pongo hasta nerviosa contándolo. No he podido ni ir a trabajar porque he estado cuidando a Nyan”, ha señalado para terminar.