El programa 'First Dates' sigue nutriendo el mundo de los vídeos virales. Las actitudes, contestaciones o la presencia de algunas de las parejas despiertan la hilaridad de los internautas. Y en ocasiones les lleva a la pregunta ¿dónde hacen el casting para estos 'buscadores del amor'?

Todo esto no tiene nada de malo. Cada uno es como es y 'cada quien es cada cual', como dice una canción de Serrat. Pero algunos de las citas televisivas provocan que los televidentes y a posteriori las redes sociales se cuestionen ¿son así de verdad o están guionizados?

Uno de los últimos vídeos que está corriendo por las redes sociales es el de una pareja que responde a un cuestionario del programa, con la intención, imaginamos, de que se conozcan mejor durante la cita. Las respuestas son dignas de aparecer en el 'diccionario de dos céntimos'. Al menos, esta era la contestación que solía dar un profesor de Latín a sus alumnos cuando la respuesta era disparatada y le hacia llevarse las manos a la cabeza.

Janire y Jaboga, la pareja en cuestión, protagoniza una cita surrealista y coinciden en su estilo de ‘personaje histórico’. Ambos demostraron tener la misma idea respecto a personajes históricos. “¿Cuál es el personaje histórico al que admiras?”. “Yo voy a decir Ylenia”, dijo Janire y Jaboga, añadió: “Pues yo voy a decir Torrente”.

Ya desde el comienzo, el encuentro de Janire y Jaboga fue algo surrealista y así continuó hasta la decisión final. Para empezar, nada más llegar Janire al encuentro con Lidia recibió la llamada de su madre, que aseguró “no preocuparse por su hija”. Tras la conversación telefónica, la comensal dejó claro que no le gustan “los pijos”, y cuando Lidia le preguntó por algún cantante o actor que le gustase, no se lo pensó: “Rafa Mora”. Jaboga, por su parte, contó con total naturalidad que a él “eso de leer” o “ir a bibliotecas” no le va.

Este programa del amor, en el que las personas van a buscar a su media naranja, no siempre logra el propósito. Ya que son más las ocasiones en que lo que se encuentra el participante es un medio limón. A pesar, de que se supone que han sido escogidos porque tienen cierto nivel de compatibilidad, pero eso no siempre es así.

Muchos han sido los momentos vividos en el programa: plantones en directo, vestidos de novias, amor, desamor y una fábrica incansable de memes y vídeos virales. A pesar de que el programa es conocido por la gran mayoría del público, todavía hay muchos que se preguntan qué hay detrás de las cámaras del restaurante más famoso de la televisión, hasta dónde es verdad todo lo que se ve en nuestras pantallas.