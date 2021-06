Se llama Jorge Prieto y está siendo el protagonista del momento en redes sociales y en el intercambio de mensajes de Whatsapp en las últimas horas. Es un enfermero del Summa 112 que está trabajando en las últimas semanas en el Wanda Metropolitano en la administración a los madrileños de las vacunas contra el coronavirus y su forma de hacer las cosas, de transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza, siempre lleno de simpatía y de buen humor, ha conquistado a todo el mundo.

Jorge, que no tiene cuenta en Twitter según han indicado fuentes del SUMMA112 pero sí tiene Instagram, comienza señalando a las personas que acaban de ser vacunadas en qué situaciones se tienen que tomar paracetamol y, entre risas de los presentes, indica que no sabe cuándo les llegará el mensaje para la siguiente cita porque "no tenemos mano en la gestión de citas ni del teléfono".

"Si les llega el mensaje (para la cita de la segunda dosis) al número de otra persona, nosotros que vamos con botas reforzadas y de fosforito, no podemos hacer nada", prosigue mientras mantiene enganchado a su público.

El enfermero, que se ha ganado el cariño y el agradecimiento de decenas de usuarios de las redes, continúa explicando qué hacer si la cita para la segunda dosis coincide con un viaje. "Es que yo dentro de 21 días exactos tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara para llevarme". Tras las risas de los asistentes, va al grano con simpatía: "Lo más importante es cambiar la cita".

Para despedirse, da a las personas "las gracias de todo corazón" por la valentía de ir a vacunarse, "a pesar del bombardeo de los medios de comunicación", porque "con ese pinchacito que casi no se nota toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para acabar con esta pandemia que ya nos va dando dolor de cabeza (y no es por la vacuna)".

"Les voy a pedir que hagan vida normal porque esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo y que abandonen la sala porque aquí vamos como 'el Cholo' Simeone, partido a partido y vacuna a vacuna", termina entre aplausos.

En la última semana de mayo, uno de sus mensajes más especiales, acompañado de una foto para la historia del álbum de su familia: "Ese señor de naranja es mi padre y, sí, hoy he sido un afortunado y un privilegiado por haber podido vacunarle. Ha coincidido que su cita y mi día de trabajo han coincido en tiempo y en lugar. Si ya me hace ilusión poder estar en este proceso de vacunación masiva, imaginaos cuando me ha tocado vivir este momento. Hoy he sido el enfermero más feliz del mundo. Pero sobre todo soy un hijo muy orgulloso de su padre que, a pesar del miedo, se ha vacunado como un auténtico campeón".