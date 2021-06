-"Es que mire usted yo ya tomo un paracetamol de antes porque tengo dolores de siempre ¿tengo que tomarme el doble de la dosis?"

-"Nooo".

-"¿Y si no me pasa nada, ni fiebre, ni malestar general ¿me tengo que tomar el paracetamol?"

-"Nooo".

-"Es que yo ya me lo he tomao"

-"Pues ya está" (Risas).

Así comienza el vídeo de un enfermero que se ha vuelto viral por las redes y el sistema de mensajería Whatsapp en el que se ve cómo este sanitario da un gracioso e informativo discurso a las personas que acaban de recibir su dosis de vacuna, en este caso en el Wanda Metropolitano (el estadio del Atlético de Madrid).

Jorge Prieto, que así se llama el protagonista del vídeo, es enfermero en el SUMMA 112, las urgencias madrileñas, aunque sus servicios se han requerido para inocular la vacuna en algunos de los grandes centros que hay en Madrid, como el Wanda o el Zendal. "Tremendo, ¡menudo pedazo de crack", "Yo si me gano el Euromillones me lo llevo a Hawaii o a Nashville", son algunos de los tuits lanzados como respuesta al vídeo.

Me han enviado varias personas este vídeo por whatsapp, y me alegra mucho que esté siendo viral.

Porque demuestra que, a pesar de todo el desgaste desde hace más de un año, todavía nos queda humor.

Humor y muchas ganas de vacunar para ayudar a salir de esto cuanto antes. 💉 👏🏼 pic.twitter.com/9ZSb2ul1Ib — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) 2 de junio de 2021

Prieto comienza su monólogo reproduciendo algunas de las dudas más frecuentes con las que se han encontrado los sanitarios durante estos meses de vacunación. Que si hay que tomarse el paracetamol, que si uno se puede tomar la medicación habitual... Además aclara que el personal de SUMMA 112 "no tiene mano con el tema del teléfono y las citas" y que lo referente a los cambios de cita o a la recepción de los mensajes. "Si ustedes han recibido el mensaje en un número de teléfono que no es el suyo, nosotros los de las botas reforzadas y que vamos de fosforito, no podemos hacer absolutamente nada".

Todo esto secundado con las carcajadas de los presentes, sobre todo ante el "esto es España" como repuesta a cuándo recibiré el siguiente mensaje, que va dirigido a un público totalmente entregado

y que responde a coro a algunas de las cuestiones que plantea Prieto.

"Es que mire justo dentro de 21 días exactos me voy que tengo los billetes comprados para Hawaii, ¿qué hago?", lanza la pregunta el enfermero, a lo que responde entre risas: "Lo primero disfrutar de Hawaii que tiene que ser espectacular, lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme" para a continuación explicar que es mucho más importante cambiar la cita a través del teléfono indicado para ello.

Las últimas palabras son de agradecimiento a quienes han acudido a vacunarse, sobre todo después de todo el bombardeo informativo sobre la vacuna que ha habido estos días. "Han hecho lo correcto".

Finalmente el sanitario se ofrece a resolver dudas y pide a la gente que abandone el Wanda "porque aquí vamos como el Cholo Simeone, partido a partido; pues nosotros, vacuna a vacuna", a lo que la gente responde con aplausos y vítores.