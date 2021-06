Cómo es sabido, cuando alguien consigue una matrícula de honor en cualquier asignatura de un grado, el estado retribuye al estudiante con cuota financiera. Los alumnos que han logrado sacar la máxima nota de clase son premiados con una compensación económica que puede ser utilizada como bien se precie para mejorar sus condiciones como estudiantes. No obstante, estas compensaciones van de forma independiente a otro tipo de becas que da el ministerio de educación a todos los alumnos que hay en España.

En Twitter ayer mismo se hizo viral el gesto emotivo que había tenido un alumno al sacar matrícula de honor. Un profesor de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Valladolid, Ignacio Rossel, lo ha contado en su cuenta de Twitter “Un alumno nos pregunta si puede renunciar a su brillante y merecida matrícula de honor, al no necesitar el importe (tiene ya beca completa) y pensando que al siguiente alumno sobresaliente le podría hacer más falta. No estoy llorando, es que algo se me ha metido en el ojo”.

El tweet ya lleva casi 4.000 retuits, más de 300 contestaciones y una cifra récord de me gustas, nada menos que 31.500. El gesto ha sido aplaudido por muchos usuarios de la red social de Twitter, no es para menos.