Este miércoles, la UD Las Palmas ha anunciado a través de sus redes sociales el positivo en coronavirus de Jesé Rodríguez, quien ya se encuentra en su domicilio en cuarentena, cumpliendo así el protocolo anti-COVID para recuperarse lo antes posible.

Su expareja y madre de su hijo Nyan, tras enterarse, muy disgustada, hacía un comunicado en Instagram donde atacaba a Jesé Rodríguez tachándole de irresponsable ya que su hijo es persona de riesgo. "De verdad que en el momento en el que estamos, en la situación que tenemos con nuestro hijo arriesgues nuestra salud, la de tus hijos y los que me rodean me parece vergonzoso", escribía.

Pero no acababa ahí ya que la canaria también le lanzaba un dardito envenenado a su ego diciéndole que la pandemia sigue y que no se crea intocable. "Deja de molestar, el Covid sigue, no eres intocable", terminaba.

Aurah Ruiz más tarde explicaba que pocas horas antes de conocerse públicamente el positivo de Jesé había estado hablando por teléfono con él y este había evitado informarla. "Desapareces y apareces y pones en riesgo a tus hijos. Irresponsable. No eres capaz de llamarme para decírmelo, no tienes nombre", le recriminaba. Y es que, la influencer recalca que su hijo Nyan podría verse muy afectado en su salud por esta situación.

Jesé tomará acciones legales

Jesé Rodríguez ha roto su silencio tras las declaraciones de Aurah Ruiz sobre él y ha comunicado que está dispuesto a tomar acciones legales contra ella. Al futbolista, que hace tan solo unas horas ha anunciado que ha dado positivo por coronavirus, no le ha sentado nada bien que su ex diga que ha puesto en riesgo la salud de sus hijos.

A través de sus historias de Instagram, Jesé se ha dirigido a sus seguidores y ha querido dejar claro que no sería capaz de exponer a su familia a infectarse por coronavirus: “Jamás, bajo mi conocimiento, expondré a mis hijos y a mis familiares a un mínimo riesgo de contraer dicha enfermedad. Las acusaciones vertidas sobre mi persona son inmorales y antiéticas”.

La cosa no ha quedado ahí y el futbolista ha anunciado que va a tomar acciones legales: “A todas aquellas persona que utilice mi nombre para dañar mi imagen o que vierta alguna acusación sin pruebas, me veré en la obligación de tomar acciones legales contra ellas”.