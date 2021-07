"Oye. Que igual abrimos Chistera a principios de Septiembre. Con todas las normas cumplidas, por supuesto. Si no puedo, pues me lo pensaré e igual Chistera dice adiós. Estamos estudiándolo. Triste muy triste", afirmó el célebre cómico grancanario Manolo Vieira mostrando su preocupacion por la posibilidad que le han llevado a mantener cerrado su mítico Teatro Pub Chistera. "Se trata de poder abrir. Ya vamos por la quinta ola. De ahí mi duda. Si me dejan abrir lo hago. Si no, serán año y medio cerrados. Demasiado", añadió.

Esta preocupación del cómico no ha pasado desapercibido para la sociedad canaria que han mostrado su total apoyo a Vieira

Las medidas aplicadas para controlar los contagios durante la pandemia han llevado al cómico a mantener cerrado su mítico templo del humor, donde hacía sus monólogos por excelencia.

Chistera no dirá adiós...es una orden...maestro — Fernando Montecruz (@FMontecruz) July 7, 2021

Chistera abre y será a lo grande, cuente con nosotros si podemos aportar un alguito. Hay que cuidar la referencia — Gran Canaria Times🇮🇨 (@GranCTimes) July 7, 2021

En septiembre abre usted si o si…. Faltaría más ❤️ — Roberto Herrera (@RobertoHTVE) July 7, 2021

Usted abre en septiembre como está mandao. ¿Me oyó? — Kiko Barroso Gil (@KBarrosoG) July 7, 2021