Las redes sociales de Canarias han ardido este fin de semana a raíz de unas polémicas declaraciones que hizo una turista peninsular durante sus vacaciones en las Islas, concretamente en Tenerife. Tras la controversia surgida, la protagonista se ha retractado y ha querido pedir disculpas. "Pido perdón por las formas, por meter a todos en un saco y les pido perdón, de corazón, a las personas que haya podido ofender", comienza.

Explica que "tuvimos una mala experiencia con el tiempo, había muchas tiendas vacías y muy poquita gente por la calle", durante su estancia en Puerto de la Cruz.

“Me chocó mucho que las gorras estuvieran desteñidas en las poquitas tiendas que había; no digo que eso sea en todas las Canarias, pero sí es cierto que, en la zona en la que yo estuve -el norte de la Isla-, fue lo que me encontré”, matiza.

Sobre la cuestión que las cremalleras de los bolsos no cerraban, explica que "quise comprar regalitos para mis niños, para mi familia y me encontré con eso, como que estaban oxidadas".

“Estaba muy enfadada porque era el sueño de mi vida y se fue al carajo”, afirma.

“Me han llamado por teléfono con número oculto y me han dicho barbaridades hasta el punto de que lo tuve que borrar”, reconoce. Aunque también reconoció que hubo otras que lamentaban lo sucedido y que le recomendaron otros lugares.

“Quiero hacer un llamamiento para que no os quedéis con eso; que en todos los lugares hay gente buena y gente mala y que Canarias sigue siendo mi lugar preferido, me encantaría y quiero volver”, concluyó.

“Estoy totalmente decepcionado, en el País Vasco no levantan piedras por la calle"

Las reacciones de las redes sociales no se han hecho esperar al crear indignación entre los usuarios canarios. Entre ellos destaca un comentario del humorista Kike Pérez. “Estoy totalmente decepcionado, en el País Vasco no levantan piedras por la calle, en Galicia no hay vacas en la carretera, en Andalucía hay gente que no es graciosa, en Cataluña un hombre me prestó dinero y luego llego a Canarias y no hay sol”, cuenta de forma irónica.

Totalmente de acuerdo con la chica que no encontró sol en Canarias, las cosas están fatal para el turista medio. pic.twitter.com/HXxuZFgXS1 — Kike Pérez (@kikeperezcomico) July 10, 2021

Aarón Gómez se ha convertido en el señor que pone el tiempo en Canarias para pedirle disculpas a la turista. El humorista asegura que él normalmente manda la nube para La Laguna pero esta vez "la he liado parda". "Si te esperas a mañana te vas a jartar de calor", le recomienda.

El señor que pone el tiempo en Canarias de disculpa. pic.twitter.com/y2yXplQdGv — Aarón Gómez (@AaronDoGoRo) July 10, 2021

Darío de Palante Producciones también echa mano del humor para responder a esta turista indignada. "Panza burro eso es lo más bonito que hay. Eso es un fenómeno meteorológico. Por debajo, panza burro. Por arriba, mar de nubes. Gente de todo el mundo que viene pa ver eso na más".

Otro que tampoco quedó al margen fue el cómico grancanario Jorge Bolaños que ironizó sobre que "en Canarias las cremalleras no abren".