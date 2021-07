Aurah Ruiz se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida después de su segunda ruptura con Jesé Rodríguez tras una nueva infidelidad del futbolista y el último contratiempo que ha vivido por el que su familia ha renunciado a sus vacaciones para cuidar a su hijo Nyan, según ha contado en el canal Mtmad en Mediaset.

La enfermedad que sufre el hijo que tiene con Jesé Rodríguez requiere de atención especializada durante todas las noches, y eso es algo que está agotando a la influencer después de toda una semana llevándolo a cabo.

"Se me están acabando los amigos de los que tirar", reconoce la exparticipante de 'Gran Hermano VIP' y 'Mujeres, Hombres y Viceversa'.

"He empezado a hacer todas las noches sola, sin ningún tipo de ayuda. Bueno sí, la de mi padre y su mujer, que gracias a ellos puedo tener un poco de vida. Estaré haciendo todas las noches seguidas, cosa que considero que es un poco inhumano, pero que no me quedará de otra. Gracias a mis padres he descansado y desconectado durante este fin de semana para centrarme en poder hacer esto ahora, que me parece una brutalidad. Tan brutalidad que mis padres tenían vacaciones, un viaje planeado, y han tenido que cancelar todo para poder ayudarme a que yo pueda soportar esto", explica.

Aurah Ruiz vuelve a sentir lo que es el desamor con su enésima ruptura con Jesé Rodríguez, y como suele ser habitual, es ella la que peor lo pasa. Está claro que sufrió mucho por los rumores que vinculaban a su pareja con otras mujeres como Sandra Pica, ex concursante de La isla de las tentaciones, pero no deja de ser el padre de su hijo, Nyan, y esta fue la razón por la que se tuvieron que reencontrar hace tan solo unos días.

Gracias a su canal de Mtmad, la joven canaria explicó a sus seguidores que "ayer llamó a mi gente", refiriéndose a Jesé, "y hoy se ha presentado. Ha venido al cumpleaños de su hijo, que me parece perfecto y me parece muy bien. Menos mal que por lo menos se le ha visto el detalle de aparecer en un cumpleaños". No parece haber problema alguno en que ambos compartan vivienda durante unas horas siempre que el motivo sea el bienestar del pequeño, pero la situación se tensó al poco tiempo.

"Ahora yo estoy que me acabo de poner a comer porque me ha entrado ansiedad. Es que no sé cómo explicarles cómo estoy. El está dentro, yo le he dejado su espacio que esté con los niños y con la gente pero es que yo ahora mismo cogería el coche y me largaría de aquí. Estoy en plan a ver si voy al baño o vomito o qué, estoy muy mal". Aurah no sabe por qué le afecta tanto volver a ver al padre de su hijo, ni tampoco por qué tenía tantas ganas de huir de aquella situación, pero finalmente "no pasó nada raro, simplemente la situación no era muy bonita".

El momento más inesperado de la jornada llegó cuando Jesé se acercó a Aurah y le dijo que "había sido muy bonito lo que le había hecho a Nyan, que le había encantado. Vino con el hermanastro de Nyan y yo pensaba que se lo iba a llevar para que durmieran juntos pero claro hoy es sábado...". Con esta última palabra pronunciada de forma irónica, la canaria dejaba claro que en un día de fiesta no iba a poder dejar a su hijo con su padre.

Jesé tomará acciones legales

A través de sus historias de Instagram, Jesé se ha dirigido a sus seguidores y ha querido dejar claro que no sería capaz de exponer a su familia a infectarse por coronavirus: “Jamás, bajo mi conocimiento, expondré a mis hijos y a mis familiares a un mínimo riesgo de contraer dicha enfermedad. Las acusaciones vertidas sobre mi persona son inmorales y antiéticas”.

La cosa no ha quedado ahí y el futbolista ha anunciado que va a tomar acciones legales: “A todas aquellas persona que utilice mi nombre para dañar mi imagen o que vierta alguna acusación sin pruebas, me veré en la obligación de tomar acciones legales contra ellas”.