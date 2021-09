Nacida en Lanzarote hace 22 años (1998), Margarita Gómez, más conocida como Margui arrasa en Internet con sus mensajes de vídeos con bailes y mensajes de ánimo en la red social Tik Tok llega a los 3,5 millones de seguidores. Y en Instagram y Youtube tiene otros 200.000 'followers'.

Margui nació con acondroplasia, la forma más frecuente de enanismo. En una entrevista a Nius Diario afirma que tuvo una infancia marcada por el bullying y a aquellos que la critican por su físico "no les respondo. He sufrido bullying desde que era pequeña, me pasé toda mi vida sola y en el colegio no tenía amigos. Me da igual lo que digan, hasta me hacen más fuerte".

"No voy a darle a los haters lo que quieren. A unos le gustan mis vídeos y a otros no", matiza.

Padece enanismo diastrófico y matiza la diferencia con la acondroplasia: "Las personas con acondroplasia tienen las piernas y los brazos bien, como una persona alta pero en bajito. En mi caso, yo no los tengo".

"Hay gente que dice que soy conocida por mi movilidad reducida y yo les digo que hay mucha más personas así que no son conocidas".

Su número de seguidores empezó a subir tras su paso por Cámbiame, un antiguo programa de televisión de Telecinco enfocado en el cambio de imagen. Esta experiencia, sin embargo, le decepcionó. "Salí igual que entré", recuerda. "Es una injusticia que una persona como yo no pueda disfrutar de la moda", añadió

Afincada en Vigo, después de criada en Lanzarote ya que "mi madre se fue para la isla de joven y yo nací allí, pero estoy asentada en Vigo desde hace cuatro años, ya que me vine con 18".

En uno de sus últimos vídeos compartió los comentarios más habituales que recibe animó a sus seguidores a hacer lo mismo. «Hay personas que me cuentan que han superado malas etapas gracias a mí», explica aún sorprendida.

Dedicada al sector del marketing, es consciente de que el tema de su estatura es uno de los atractivos de su perfil, "para bien y para mal", pero la influencer también tiene anécdotas cuando sube contenidos con su actual novia: "Hay gente que me pregunta: '¿Cómo puede ser que tengas pareja estando así y yo, que no estoy así, no consigo a nadie que me quiera?". A lo que Margui les responde, que "Hay personas que también se fijan en el corazón y en la personalidad".