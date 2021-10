La isla de La Palma copa, desde que entrara en erupción el volcán, la atención de toda España. Y es que todo el país sigue a diario la evolución del avance de las coladas de lava en la Isla Bonita. Muchas son las informaciones que se han dado desde entonces, muchas de ellas viniendo desde el territorio peninsular en el que confunden la geografía de Canarias.

Es el caso de El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, en el que en invitan a visitar el Norte de la isla de La Palma, que vive alejada de las consecuencias destructivas del volcán. En ello muestran a una senderista que cuenta su experiencia de una jornada de caminata por la zona de El Charco Azul, que por mucho que pensasen los profesionales del mencionado programa de Mediaset, no está en la Isla Bonita, sino en el municipio grancanario de Agaete.

Un vídeo que se ha viralizado y que no ha pasado desapercibido para los usuarios, que además critican al programa al poner la fuente del mencionado vídeo "welovegrancanaria", en el que indica para aquellos que no son conocedores de los mágicos parajes isleños, que ese enclave no se encuentra en La Palma.