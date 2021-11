Fuera de nuestras fronteras existen infinidad de remedios, bebidas, y trucos que tienen incontables beneficios en nuestra salud.

Muchos de ellos, como forman parte de culturas ancestrales y tradicionales de otros países, son desconocidas para el gran público.

Uno de los lugares en los que se estilan mucho estos remedios es en México. El país se caracteriza por tener en su recámara grandes y poderosos recursos y trucos para tener una salud de hierro.

Por ejemplo, los mexicanos tienen una bebida milenaria y tradicional que es casi desconocida pero con unos beneficios y valores nutricionales alabados a nivel mundial. Es tan eficaz que, ahora, mil años más tarde, se ha puesto muy de moda por la cantidad de efectos positivos que tiene en nuestra salud y la cantidad de partes de nuestro cuerpo a la que afecta positivamente.

Su nombre no va a sonarte de nada, pero ten por seguro que desde que conozcas sus propiedades querrás probarla para regenerarte.

Estos son los beneficios y secretos de la bebida mexicana más exitosa de su historia: el pulque.

Propiedades nutricionales únicas

Este elixir ancestral mexicano es una de las bebidas más consumidas en el país.

Tenemos que empezar contándote que el pulque es una bebida fermentada, y por tanto, es alcohólica. Eso sí, no te preocupes porque sus grados varían entre los 4 y los 6. Es decir, no es una cantidad para nada alta.

Los ingredientes que dan vida a esta bebida mexicana son la fermentación del aguamiel o savia de la planta de maguey, que se extrae de manera muy tradicional, y de ahí sale su aspecto lechoso.

Su sabor, debido a estos dos ingredientes, es dulce pero con cierto toque cítrico. Pero lo verdaderamente importante son sus propiedades. Es en ellas en donde radica el éxito de su explosión global.

El pulque funciona como un complemento alimenticio por su contenido de proteínas y vitaminas C y del complejo B. No lo decimos nosotros, lo la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, quien además pone en valor su poder diurético. Pero esto no es todo. El pulque ayuda a cuidar y mantener la flora intestinal, reduce el insomnio y combate la anemia por su contenido en hierro.

Además, también se ha descubierto que el pulque cuida todo el sistema digestivo, tiene una enzima que es una gran aliada a la hora de reducir los niveles de colesterol y produce insulina de forma natural.