Antwain Fowler, el niño que se hizo viral con el vídeo "¿Dónde vamos a comer?", ha fallecido con seis años por complicaciones de su enfermedad autoinmune, según informó este domingo su madre, Chyna, en su perfil de Instagram.

"El dolor en mi corazón es como ningún otro. ¿Por qué, Dios? Nunca en un millón de años. Mi corazón está fuera de mi pecho", dice la imagen en la que se comunica la triste noticia, que ha conmocionado a los fans del pequeño en todo el mundo, volviendo a hacer su nombre tendencia.

El niño se hizo conocido cuando su madre publicó un vídeo entrañable de él diciendo "Where are we about to eat? (¿Dónde vamos a comer?) mientras estaba sentado en su asiento de seguridad en un coche.

En julio de 2015, cuando tenía un año, le habían diagnosticado una enfermedad autoinmune llamada enteropatía, que dificulta la absorción de las proteínas y otros nutrientes por parte del tubo digestivo.

La madre de Antwain gestionaba una cuenta en la página web de donaciones de GoFundMe para sufragar los gastos médicos de su hijo, después de que le diagnosticaran la enfermedad en 2015, cuando le descubrieron la enteropatía autoinmune que sufría y por culpa de la cual había tenido que someterse a más de 25 cirugías, según dice esa campaña de recogida de fondos.

Antwain Fowler se hizo famoso en todo el mundo por el vídeo que su madre le grabó, en el que aparece en el asiento de un coche y en el que pregunta enfadado "¿dónde vamos a comer?", antes de dejarse resbalar por el asiento. El vídeo tiene solo en Youtube cerca de 25 millones de visualizaciones y hay además memes, gifs y stikers con el estado de ánimo del pequeño.