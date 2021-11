Se vuelve a repetir la historia que provocó hace una semana que las redes sociaes ardieran en Canarias. Un influencer cargó contra las Islas después de compartir varias críticas negativas sobre el Archipiélago. "No he conocido una ciudad con menos fiestas en mi vida", afirmó.

Concretamente se trata de Gonzalo Montoya, influencer y exconcursante de La isla de las tentaciones que fue a Tenerife de vacaciones, concretamente a la zona de Adeje. "Aquí lo tenemos chavales, justo cuando se está acabando el mundo en Tenerife, hemos llegado. No sabía que Galicia estaba tan guay”, dijo a su llegada al aeropuerto.

"Tinerfeños y tinerfeñas, más que nada tinerfeñas, ¿qué coño se hace un martes en Tenerife?", se preguntaba. Un discurso que no ha pasado desapercibido entre los usuarios canarios que recordaban que, debido al aumento de casos, Tenerife se encuentra en nivel 3 de alerta por la Covid-19.

"En Canarias la ropa está desteñida y las cremalleras de los bolsos no abren“

Hace más de una semana una turista peninsular se hizo viral por una causa similar. Todo ello se debe a un vídeo que una turista penínsular ha publicado en sus redes sociales y que se han vuelto virales al circular por un gran número de los teléfonos móviles en las Islas.

La visión que muchos turistas tienen sobre el Archipiélago es que Canarias es un sitio donde hace sol y calor durante todo el año. Para la turista su visita en Canarias “ha sido una decepción muy grande, muy grande”.

“Tenía muchísimas ganas de venir a Canarias, muchísimas. Hacía un montón de años que quería venir aquí“, lo que finalmente se habría encontrado al llegar sería “un sitio con nubes y cuatro tiendas“, comenzó el vídeo la mujer que se hospedó en un recinto turístico de Puerto de la Cruz.

"La ropa que tienen está desteñida, la ropa de los bolsos no abren“, añade.

Las reacciones de las redes sociales no se han hecho esperar al crear indignación entre los usuarios canarios. Entre ellos destaca un comentario del humorista Kike Pérez. “Estoy totalmente decepcionado, en el País Vasco no levantan piedras por la calle, en Galicia no hay vacas en la carretera, en Andalucía hay gente que no es graciosa, en Cataluña un hombre me prestó dinero y luego llego a Canarias y no hay sol”, cuenta de forma irónica.

Totalmente de acuerdo con la chica que no encontró sol en Canarias, las cosas están fatal para el turista medio. pic.twitter.com/HXxuZFgXS1 — Kike Pérez (@kikeperezcomico) July 10, 2021

Aarón Gómez se ha convertido en el señor que pone el tiempo en Canarias para pedirle disculpas a la turista. El humorista asegura que él normalmente manda la nube para La Laguna pero esta vez "la he liado parda". "Si te esperas a mañana te vas a jartar de calor", le recomienda.

El señor que pone el tiempo en Canarias de disculpa. pic.twitter.com/y2yXplQdGv — Aarón Gómez (@AaronDoGoRo) July 10, 2021

Darío de Palante Producciones también echa mano del humor para responder a esta turista indignada. "Panza burro eso es lo más bonito que hay. Eso es un fenómeno meteorológico. Por debajo, panza burro. Por arriba, mar de nubes. Gente de todo el mundo que viene pa ver eso na más".

Otro que tampoco quedó al margen fue el cómico grancanario Jorge Bolaños que ironizó sobre que "en Canarias las cremalleras no abren".